У понеділок, 29 вересня, Швеція оголосила про виділення Україні нового зимового гуманітарного пакета допомоги розміром 1,1 мільярда шведських крон.

Про це у соцмережі Х повідомило посольство Швеції в Україні.

Зазначається, що кошти спрямують на "найнагальніші потреби України", такі як енергетика, відбудова, розмінування тощо.

"Маємо зміцнювати стійкість України у кожен спосіб", — сказав міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.

На сайті шведського уряду уточнюється, що новий пакет допомоги спрямований для задоволення найнагальніших потреб України у таких сферах, як енергопостачання, житло, охорона здоров’я, розмінування, підтримка біженців та незалежних медіа. Зокрема:

450 млн шведських крон виділять на забезпечення енергетичних потреб України до та під час зими, включно з виробництвом електроенергії та ремонтом критично важливої інфраструктури;

385 млн шведських крон спрямують трастовому фонду реконструкції України (URTF) Світового банку для ремонту енергетичної та житлової інфраструктури, підтримки біженців, а також "посилення адміністративних спроможностей країни та її здатності надавати державні послуги";

100 млн шведських крон передбачено на роботи з розмінування та економічне відновлення замінованих територій;

30 млн шведських крон направлять на підтримку незалежних українських медіа;

25 млн шведських крон передбачені для посилення сектору юстиції України;

10 млн шведських крон виділено на професійне навчання в логістиці та транспорті для зміцнення українського ринку праці.

Крім того, новий пакет допомоги передбачає задоволення основних гуманітарних потреб, таких як продукти, житло, невідкладна допомога та опалення.