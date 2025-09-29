Сили Безпілотних Систем дроном знищили російський гелікоптер Мі-28

Пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-28.
Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
Він також опублікував відео ураження повітряного об'єкта.
У 59 окремій штурмовій бригаді Сил безпілотних систем уточнили, що вертоліт збили біля села Котлярівка на Донеччині.
2 вересня командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що 20-й полк безпілотних систем "К-2" та бригада "Птахи Мадяра" завершили перехід із Сухопутних військ до Сил безпілотних систем ЗСУ.