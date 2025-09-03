"Птахи Мадяра" і полк "К-2" завершили перехід до Сил безпілотних систем

Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що 20-й полк безпілотних систем "К-2" та бригада "Птахи Мадяра" завершили перехід із Сухопутних військ до Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це Бровді “Мадяр” написав у Фейсбуці ввечері 2 вересня.

“Прагнення, наполегливість, рух. Полк К-2 та бригада Птахи Мадяра — завершено перехід у СБС”, — написав Бровді “Мадяр”.

Він відзначив, що 414 окрема бригада БПС “Птахи Мадяра” (командир “Кліма”) завершила міжродовий перехід з Сухопутних військ до Сил Безпілотних Систем і невдовзі збільшиться вдвічі.

Крім того, 20 окремий полк БПС “К-2” (командир Кирило Кирилович) завершив міжродовий перехід з Сухопутних військ до Сил Безпілотних Систем і трансформується у окрему бригаду.

11 червня Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", офіційно приступив до виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України.

3 червня стало відомо, що майора ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді призначили командувачем Сил безпілотних систем. Він замінив на цій посаді Вадима Сухаревського.

Тодішній міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що досвід роботи Роберта Бровді у 414 окремій бригаді безпілотних систем, відомій як "Птахи Мадяра", "має бути масштабований на все командування".

Згодом Роберт "Мадяр" Бровді оприлюднив перелік першочергових кроків на найближчі 100 днів. Серед основних цілей — виведення 6–7 підрозділів СБС до топ-10 найрезультативніших у Силах оборони, створення єдиної системи управління та онлайн-звітності, запуск повного циклу забезпечення боєприпасами, централізованого складу критичних компонентів і впровадження роботизованої логістики.

Також Бровді анонсував масштабну рекрутингову кампанію, створення мережі навчальних центрів та оптимізацію особового складу, зокрема очищення від неефективних військових.