У Новій Зеландії відбулися щорічні вибори "Птаха року", які цього разу виграв сокіл kārearea — хижий птах, що полює на дрібніших птахів.

Про це пише CNN.

Конкурс, який організовує природоохоронна організація Forest & Bird, перетворився з простої онлайн-акції на справжній культурний феномен. За улюблених птахів агітують добровольці, створюючи меми, плакати та навіть танцювальні флешмоби у костюмах пернатих.

"За кумедними кампаніями стоїть серйозне повідомлення — більшість наших птахів перебувають під загрозою зникнення", — зазначила директорка Forest & Bird Нікола Токі.

Цьогоріч у голосуванні взяли участь понад 75 тисяч людей — майже рекордний показник для країни з населенням у 5 мільйонів. Сокіл kārearea набрав понад 14,5 тисяч голосів.

Сокіл Kārearea здатен літати зі швидкістю понад 200 км/год і полювати на дрібніших птахів. У Новій Зеландії залишилося лише від 5 до 8 тисяч особин, і вид вважається вразливим через втрату середовища існування та ризик ураження електричними дротами.

"Вони швидкі, хитрі й дуже особливі", — каже Філ Бредфілд із Kārearea Falcon Trust.

У різні роки конкурс супроводжували скандали: у 2021-му перемогу здобув кажан, а в 2018-му австралійські коміки організували масове шахрайське голосування. У 2023 році навіть телеведучий Джон Олівер втрутився в кампанію, і «його» птах переміг із рекордним відривом.

Попри гумор і конкуренцію, організатори наголошують: головна мета — привернути увагу до збереження унікальних видів, які є символами Нової Зеландії та важливою частиною її природи й культури.