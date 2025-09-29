Президент США Дональд Трамп у вівторок виступить перед сотнями генералів та адміралів, яких міністр оборони Піт Гегсет терміново скликав на базу морської піхоти в Квантико (штат Вірджинія).

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на представника Білого дому.

За інформацією, міністр оборони Піт Гегсет викликав сотні генералів та адміралів — старших командирів від звання "бригадний генерал" і вище разом з їхніми головними радниками на базу морської піхоти в Квантико (Вірджинія). Попередження про зустріч було мінімальним.

Чиновник Білого дому, який не мав повноважень розголошувати плани президента до офіційного оголошення, погодився говорити на умовах анонімності.

Аналітики зауважують, що участь Трампа може надати зустрічі політичного забарвлення. Раніше він уже виголошував кампанійні промови перед військовими, критикуючи свого попередника Джо Байдена.

Трамп останнім часом активно залучає армію у внутрішній політиці: Нацгвардія патрулює округ Колумбія, планується розгортання у Мемфісі, а також у Портленді, де, за словами президента, треба протидіяти «внутрішнім терористам».

У збройних силах США служать близько 800 генералів та адміралів різних рівнів, багато з них керують військовими підрозділами за кордоном.