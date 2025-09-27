Перейти до основного змісту
В Україні запустили фонд Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 млн — Федоров
В Україні запустили фонд Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 млн — Федоров

Дмитро Михайлов
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму "Україна. Рік 2024" в Києві, 25 лютого 2024 року. Getty Images/Dmytro Larin/Global Images Ukraine

В Україні запустили приватний венчурний фонд стартапів Ukraine Phoenix Tech Fund на 50 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що фонд створено за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"Сьогодні разом з П’єром Ельброном, спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України, оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 мільйонів... Це важливий сигнал про довіру до України на глобальному ринку", — сказав Федоров.

Очільник Мінцифри також пояснив, що фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі.

"Це дасть змогу стартапам конкурувати на міжнародній арені та бути серед лідерів інновацій", — додав він.

