В Україні запустили фонд Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 млн — Федоров

В Україні запустили приватний венчурний фонд стартапів Ukraine Phoenix Tech Fund на 50 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що фонд створено за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"Сьогодні разом з П’єром Ельброном, спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України, оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 мільйонів... Це важливий сигнал про довіру до України на глобальному ринку", — сказав Федоров.

Очільник Мінцифри також пояснив, що фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі.

"Це дасть змогу стартапам конкурувати на міжнародній арені та бути серед лідерів інновацій", — додав він.