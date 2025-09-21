У мережі опинилися персональні дані понад 20 мільйонів українців — нардеп

У відкритому доступі виявили архів із персональною інформацією громадян України. За попередженням парламентаря, це створює серйозні ризики фішингових атак.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Facebook 21 вересня.

У відкритому доступі з’явився файл під назвою "diia_users_db_2025.zip", у якому нібито зібрані дані громадян України. За словами Федієнка, архів містить приблизно 20 мільйонів записів. Частина інформації вже доступна безкоштовно, тоді як повний масив пропонують придбати.

Нардеп попередив, що поширення таких архівів може призвести до масових фішингових атак і зловживань.

"Рекомендую змінити паролі, встановити двофакторну ідентифікацію та за можливості замінити фінансовий номер телефону", — закликав він.

Федієнко також зазначив, що інформацію, ймовірно, зібрали з різних фінансових установ і державних реєстрів, зокрема пов’язаних із податковою. У базі є й дані тих людей, які ніколи не користувалися застосунком "Дія".