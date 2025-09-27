В Укренерго пояснили, чому звільнили Зайченка з посади голови

26 вересня Наглядова рада “Укренерго” звільнила з посади голову правління компанії Віталія Зайченка у зв’язку з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила процедурні порушення під час попередніх призначень, а також через втрату довіри до нього з боку Наглядової ради у зв’язку з “певними подіями останніх тижнів”.

Про це йдеться у заяві Наглядової ради НЕК "Укренерго", яка опинилася у розпорядженні Суспільного.

Згідно з документом, відтепер компанію очолюватиме Олексій Брехт як виконувач обов’язків голови правління. Зазначається, що Брехт вже керував компанією з вересня 2024 по червень 2025 року, успішно провівши “Укренерго” через складний зимовий період та забезпечивши стійкість енергосистеми під час російських атак.

Відповідно до логіки рішення Нацкомісії, 26 вересня були звільнені й усі інші члени правління з планом їхнього якнайшвидшого поновлення. Крім того, до складу правління увійде Юрій Бойко, колишній багаторічний член Наглядової ради компанії.

“Наглядова рада наголошує, що ці зміни є необхідними для посилення керівництва компанії напередодні опалювального сезону, захисту критичної інфраструктури та збереження незалежності й професійності “Укренерго”. Забезпечення надійного електропостачання, фінансової стабільності та відповідності стандартам сертифікації Енергетичного співтовариства ЄС залишаються найвищими пріоритетами компанії”, — йдеться у заяві.

Також повідомляється, що поточні зміни стали наслідком кількамісячного корпоративного конфлікту, який, як стверджується, поставив під загрозу роботу та фінансову стабільність “Укренерго”.

У заяві, зокрема, йдеться про те, що у травні 2025 року “акціонер в односторонньому порядку вніс зміни до Статуту компанії, змінивши правила призначення керівників”. Крім того, було запропоновано новий Кодекс корпоративного управління, що “містить низку суперечливих положень”.

“Ці зміни, здійснені без консультацій та з порушенням міжнародних кредитних угод, призвели до затягування технічного дефолту й зупинки реструктуризації боргу, а також надали кредиторам право вимагати негайного повернення позик. Ці ризики вдалося пом’якшити лише завдяки запевненням Наглядової ради кредиторам щодо збереження незалежності компанії. Також компанія отримала низку інших запитів та пропозицій від зовнішніх сторін, більшість із яких відволікали від фокусування на реальних викликах”, — йдеться у документі.

Зазначається, що у червніновопризначений CEO Віталій Зайченко “загострив конфлікт, запропонувавши склад правління, що суперечив вказівкам Наглядової ради, яка вимагала висування лише внутрішніх кандидатів”.

“Хоча Наглядова рада й затвердила внутрішню команду, це рішення було оскаржене з процедурних підстав. 16 вересня 2025 року Нацкомісія постановила, що призначення відбулося без необхідного рішення комітету, та зобов’язала Наглядову раду усунути порушення”, — заявили у Наглядовій раді.

Тож для виконання рішення Наглядова рада звільнила й планує повторно призначити правління. Однак з огляду на обставини Зайченко втратив довіру Наглядової ради та не був поновлений на посаді, йдеться у документі. Тож керівництво передали Брехту, якого підтримує команда “досвідчених енергоменеджерів, глибоко відданих “Укренерго” та енергетичній безпеці України”.

Наглядова рада також наголосила, що незалежність “Укренерго” від політичного втручання є життєво необхідною для забезпечення безпечного, професійного та вільного від корупції управління компанією та енергосистемою України.

“Втрата незалежності підірвала б фінансову стабільність, поставила під загрозу європейську сертифікацію та врешті-решт ослабила б енергетичну безпеку України в умовах триваючої російської агресії”, — заявили у Наглядовій раді.

Суспільне намагається отримати коментар Віталія Зайченка.

Напередодні поінформовані джерела повідомили Суспільному, що наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови НЕК "Укренерго".

13 червня Міністерство енергетики — як єдиний акціонер компанії — внесло зміни до статуту НЕК "Укренерго". Вони передбачають, що голову правління можна обирати кількома спробами: перші дві — кваліфікованою більшістю щонайменше п’яти голосів із семи, третя — простою більшістю.

У вересні 2024 року Наглядова рада НЕК "Укренерго" звільнила Володимира Кудрицького з посади голови компанії. Тимчасово виконувати обов’язки голови правління тоді призначили Олексія Брехта. У червні Наглядова Рада "Укренерго" обрала новим керівником компанії Віталія Зайченка.