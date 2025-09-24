Міністр оборони України Денис Шмигаль провів переговори з комісаром ЄС з питань економіки про реалізацію оборонної ініціативи SAFE та фінансування українських оборонних потреб.

Про це повідомив Шмигаль на платформі Х 24 вересня.

Денис Шмигаль обговорив з Валдісом Домбровскісом, Комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності, практичну реалізацію інструменту SAFE — оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро, до якої вже приєдналися 19 країн.

Також обговорили фінансування оборонних потреб через механізм ERA, наступний транш якого очікується вже в жовтні. Крім того, порушили тему подальшого послаблення військового потенціалу РФ.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи "Банку Росії" на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні $50 млрд. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю погасити активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн G7 погодили Україні кредит на $50 млрд, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у $20 млрд, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділила майже 3 млрд через механізм G7.