Україна поділилась з Данією розвідданими щодо атаки дронів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Під час розмови Зеленський поділився з лідеркою Данії даними української розвідки щодо інцидентів з дронами у повітряному просторі країни.

Про це президент України повідомив у соцмережі X.

"Ми говорили про ситуацію з безпілотниками, які вже тричі виявляли цього тижня в повітряному просторі Данії. Я поділився деталями з нашої розвідки. Ми поділяємо спільне розуміння того, що з огляду на всі ці інциденти ми повинні ще тісніше координувати свої дії та збільшувати виробництво оборонної продукції. Будь-який виклик можна подолати завдяки співпраці", — сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії.

"Ми скоординували зустрічі з партнерами та готуємося до дипломатичної роботи", — повідомив президент.

Що відомо про дрони над Данією та Норвегією

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про інциденти з дронами в Копенгагені та Осло. У Копенгагені рух у найбільшому аеропорту "Каструп" повністю зупинили через 2-3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Пасажирські літаки кружляли в повітрі, а один здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00 після чотиригодинного закриття.

У Норвегії над військовим об’єктом фортеці Акерсгус у Осло зафіксували дрони, після чого поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Аеропорт Осло "Ґардермуен" також повністю закрили після кількох спроб контролю руху, оскільки дрони повторно з’являлися в повітрі.

У Мальме, Швеція, теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.