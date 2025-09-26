Світ повертається до логіки Холодної війни, і це, можливо, відновить так званий баланс страху, завдяки чому вдасться попередити нову глобальну війну.

Таку думку в інтерв’ю Суспільному висловив Сергій Плохій — професор історії Гарвардського університету (США), автор близько двадцяти книг про історію України та регіону.

За словами Плохія, він бачить ріст популізму та авторитарних тенденції у США та Європі і ситуація загалом нагадує йому 30-ті роки минулого століття.

“Питання, чи це дійсно буде повторення варіанту 30-х – з глобальною війною. Деякі такі речі, як атака на НАТО, показують в цьому напрямі. Я, однак, сподіваюся, що до цього не дійде”, – зазначив він.

На запитання, що дає йому надію на те, що глобальну війну вдасться попередити, Сергій Плохій відповів:

"Захід потрошку прокидається. Це дуже повільний процес. Але німецьке переозброєння, збільшення польської армії, ядерне переозброєння також в Британії, Франції – світ повертається до конфронтаційної логіки Холодної війни. І я сподіваюся, що це приведе також до, так би мовити, цього балансу страху".

Коментуючи атаку Росії на Польщу в ніч на 10 вересня, професор зазначив, що НАТО, як виглядає, не було готове до такого розвитку подій. “В цьому розумінні Україна є набагато більш серйозною військовою потугою, ніж те, що продемонструвало НАТО 10 вересня”, – додав він.

Про ядерну зброю та відмову України від неї, історію як один із інструментів воєнної агресії, а також Україну та Росію як Давида й Голіафа – читайте повне інтерв'ю з Сергієм Плохієм.