Сергій Плохій – професор історії Гарвардського університету. Почесний доктор Оксфордського університету. Автор близько двох десятків книг з історії України та Східної Європи, серед яких – "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності", "Остання імперія. Занепад і крах Радянського Союзу" та "Російсько-українська війна. Повернення історії".

До літа цього року професор Плохій очолював Український науковий інститут Гарвардського університету. Суспільне зустрілося з Сергієм Плохієм під час його візиту до України у вересні. Про історію як один з інструментів воєнної агресії, Україну та Росію як Давида й Голіафа, нові книги професора, а також про повернення світу до логіки Холодної війни Сергій Плохій розповідає в проєкті "Ремовська Інтерв’ю". Відеоверсію розмови можна подивитися тут.

Популярні історики зараз опинилися в такому становищі, що більше говорять про теперішнє і майбутнє, ніж про минуле. Як ви почуваєтеся з цього приводу?

Так відбувається не лише в Україні — а і в тому числі у Сполучених Штатах Америки, де я живу, чи Британії, де в мене досить часто беруть інтерв'ю. Починається, звичайно, з історії. Але зрештою кожен інтерв'юер виходить на питання: "А що далі?"

Спочатку я був трошки заскочений цим, але зараз це нова норма. Я навіть почав собі пояснювати, що в цьому щось є. Бо історики визначають ключові речі, які пов'язані з тяглістю в історичних процесах і змінах.

І в своїй книжці "Російсько-українська війна. Повернення історії" я перефразував Черчилля, який говорив, що демократія – найгірша форма правління, крім усіх інших. Я сформулював це так: історики – найгірші коментатори сучасності, крім усіх інших. Так що я вже готовий говорити і про майбутнє також.

Ви написали книжку про війну, яка ще триває — "Російсько-українська війна". Які виклики були для вас у цьому? І чи лунала критика, що ви, можливо, забагато взяли на себе – писати про війну, яка ще не закінчилась?

Цю позицію дуже часто займали, особливо в Україні. Бо, так, є питання методологічні. Також були звинувачення: мовляв, намагаються схопити хайп і так далі. Але якось це все зникло, коли з'явилася книжка.

Я, чесно кажучи, хотів би, щоб ця книжка була раніше. Ось щойно написана – одразу видана. Бо для мене це був засіб, до певної міри, боротьби – в тому числі, з історичною міфологією і фактично перекрученням історії, з яких ця війна почалася. Бо ж за кілька місяців до повномасштабного вторгнення вийшов так званий есей Путіна про "історичну спорідненість українців і росіян". Це потребувало відповіді. І чим раніше вона з'являється, тим краще — бо так ти встановлюєш свій наратив. Тож я був переконаний, що роблю правильно.

Це рішення було ризикованим і з точки зору професійних стандартів. Історики пишуть про процеси, які вже завершились, коли вони мають доступ до архівів. А тут цього немає і треба було знаходити нові способи говорити про те, що відбувається перед твоїми очима. Це складний процес, якого я нікому із цеху істориків не пораджу.

Я розумію, що ця книга досить популярна в Україні. І знаю, що з усіх книг про війну вона, мабуть, найпопулярніша на Заході. Тому я радий, що пішов на цей професійний та громадянський ризик, прийняв цей виклик і зробив те, що зробив.

Історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій під час інтервʼю Суспільному, Київ, 19 вересня 2025 року. Суспільне Новини/Олександр Тимінський

Під час цього візиту до України ви стали свідком непересічної події: в ніч на 10 вересня російські дрони зайшли углиб повітряного простору Польщі, країни-члена НАТО. У вас як в історика є відчуття, що це нова сторінка російської воєнної агресії?

У мене є не відчуття, а переконання, що це – ключовий момент в історії. Чи один з ключових моментів історії цієї війни. І особливо – в історії НАТО.

З часу створення НАТО не було такої відкритої атаки на одну з країн-членів альянсу. Ясно, що там не було боєголовок і так далі, але така кількість дронів – чи 16, чи 19 – означає, що це не випадковість. І це розуміють усі. Тобто атаковане вперше в його історії атакували.

Це історичний прецедент, це надзвичайно важливо. Під час "Ялтинської європейської стратегії" в Києві я говорив із деякими членами урядів країн НАТО, комунікуючи свій погляд як історика, що це абсолютно безпрецедентна річ, яка дуже багато змінює. І зрозумів, що публічно вони не готові відповісти на це як на атаку. Але непублічно ми вже бачимо, що відбувається в Польщі: рухаються війська, рухаються якісь авіаційні підрозділи.

Тож у публічній площині це поки що якісь варіації того, що казав президент США Трамп: може, росіяни помилились — і так далі. Реально ж НАТО сприймає це тим, чим воно насправді було, – атакою на НАТО.

Той факт, що агресія Росії має тенденцію до розширення, – чи не є це тривожним сигналом? Виходить, що попри 11 років російсько-української війни РФ має ресурс для цього?

Для нової воєнної агресії такого масштабу в Росії ресурсу немає. А от якось провокувати НАТО – можна. Позалякувати, особливо ядерною зброєю. Арсенал, потенціал і ресурс залякування в росіян необмежений.

І дуже важливо для європейців та американців відповідати погрозою на погрозу. Так світ уникнув нової світової війни під час Холодної війни.

Росія не єдина ядерна країна. Але Захід вже втратив навички життя в умовах потенційного ядерного удару – ті навички, які він мав під час Холодної війни. Ядерна зброя – це зброя, якою або погрожують, або стримують. І нею треба грати правильно.

Думаю, Захід потрошку прокидається і повертається до тих знань. Але це повільний процес.

Чи вірно я зрозуміла з вашої відповіді, що ви не бачите в Росії ресурсів вести проти котроїсь із країн НАТО воєнну агресію в тому вигляді, в якому РФ веде зараз війну проти України?

Україна – це брама Європи. Ми прикриваємо Європу. Те, як довго триває війна в Україні і як довго головні російські сили та ресурси зосереджені на Україні – дає Європі час.

НАТО готується. І говорить публічно про те, що члени альянсу будуть готові до [відбиття ймовірної агресії] 2029 року. Те, що вони не готові до цього сьогодні, звичайно, показала атака російських дронів на Польщу.

В цьому розумінні Україна є набагато більш серйозною військовою потугою, ніж те, що НАТО продемонструвало 10 вересня.

Ви сказали про браму Європи – так називається одна з ваших книг — мабуть, одна з найпопулярнішних. Назва вийшла пророчою?

Це більше констатація факту, ніж пророцтво – я писав її вже після початку війни в 2014 році. Тоді більшість сподівалася, що все закінчиться Кримом чи Донбасом. Та сама логіка зберігається сьогодні у Трампа й частини європейських політиків. Мовляв, чому б вам не віддати якусь територію — й у вас буде мир? Ми це вже спробували – точніше, ми не готові були військово іти в Крим до 2022 року. Але окупація Криму ніяк не зменшила агресивні амбіції Росії.

Історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій під час інтервʼю Суспільному, Київ, 19 вересня 2025 року.

Вже пів року і ми, і весь світ існуємо в новій геополітичній реальності, причиною якої є новий президент США Дональд Трамп. Знов-таки, чи у вас як історика є відчуття того, що ми увійшли в якусь абсолютно нову епоху? Що це щось більше, ніж президентський термін в чотири роки?

Це, безумовно, більше. І це більше, ніж Америка, бо ми маємо ріст популізму й авторитарних тенденцій у Європі також. Обираються люди, які за нормальних політичних умов ніколи б не були президентами в Польщі чи у Сполучених Штатах Америки. Досить досвідчені з точки зору електоральної політики виборці голосують за такі речі, як брекзит у Британії. Ми бачимо ріст правих у таких Італії, у Франції.

Це дуже нагадує ситуацію 1930-х років. Велика депресія, ріст популізму й націоналізму. І, зрештою, війна. Муссоліні чи Гітлер були наділені харизмою, але ця харизма суперечила більшості усталених норм та цінностей в таких суспільствах, як Німеччина чи Італія. І зараз ми стикаємося з тим самим.

Питання, чи дійсно це буде повторенням варіанту 30-х – себто з глобальною війною. Такі речі, як атака на НАТО, вказують в цьому напрямі. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Водночас – ні, це не просто один президент, який "такий" чи "не такий". Це відображення ширших соціальних зрушень у цілому західному світі — які переливаються в політику і приводять до референдумів чи обрання авторитарних лідерів. І вони зводять країни з того шляху, яким ми рухалися від моменту розвалу Радянського Союзу у 1991 році.

Поясніть, будь ласка, про ядерну зброю як запобіжник від глобальної війни. Ви трохи торкнулися цього вище. Також пригадую, що на одному з виступів у Києві вас запитали про ймовірність Третьої світової, і ви сказали, що наявність ядерної зброї у різних країн зараз є стримуючим фактором, щоб така війна не почалася.

Ми живемо в світі, в якому починаючи за 1945 року є регіональні війни, але немає глобальних. Це досить безпрецедентний випадок, який дослідники називають "довгий мир".

І ось питання – чому цей довгий мир існує? Одне з пояснень – якраз страх перед ядерною війною. Не просто страх перед атомною бомбою, а страх перед водневою бомбою, яка змінила все у світі, щойно з'явилася в 1950-х роках. Це не просто зброя, яка може знищити місто, – у цієї зброї немає меж щодо масштабів знищення, адже фактично знищення загрожує цілому людству.

Раніше був певний баланс страху. Сьогодні його не існує. Захід боїться Росії, бо вона ядерна — а Росія начебто не боїться Заходу. І якщо цього балансу немає, фактично ядерна зброя як засіб стримування не функціонує.

Сподіваюся, цей баланс буде відновлено й світ у цілому утримається від конфронтації.

А що дає вам надію на це? Росія постійно повертається до брязкання ядерною зброєю, Північна Корея розробила і розвиває ядерну зброю, Іран, за різними даними, працює над цим.

Захід потрошку прокидається. Як я говорив, це дуже повільний процес — але фактом є німецьке переозброєння, збільшення польської армії, ядерне переозброєння у Британії, Франції. Світ повертається до конфронтаційної логіки Холодної війни. І я сподіваюся, що це також приведе до, так би мовити, цього балансу страху.

Історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій під час інтервʼю Суспільному, Київ, 19 вересня 2025 року.

Як ви відповідаєте на запитання "Навіщо Україна віддала свою ядерну зброю?"?

Про це я написав книгу, яка ось має вийти в жовтні. Саме це питання я ставив перед собою, пишучи її. Книжка називається The Nuclear Age: An Epic Race for Arms, Power and Survival – тобто "Ядерна доба. Епічна гонка за озброєнням, владою і виживанням".

Я пишу історію ядерної доби через приклади того, чому країни здобувають ядерну зброю і чому віддають її. У категорії "віддають" у мене Україна й Південна Африка, яка приблизно в той самий період – у 1990-х – позбувається ядерної зброї. Відповіді різні. Але найбільш загальна пов'язана з тим, як країна визначає свій національний інтерес.

Україна середини 1990-х років – це нова країна в стані дуже глибокої економічної кризи з дуже невизначеними політичними преференціями населення. Це не Україна 2022 чи 2025 років. У 1990-х країна опинилася в фактично повній міжнародній ізоляції, коли не тільки Росія, але й Сполучені Штати тиснули на Україну з вимогою віддати ядерну зброю. Це було пов'язано з питанням західної допомоги, інтеграції в якісь ринки, в якісь структури тощо.

Україна реально могла не вижити в умовах ізоляції. Іти шляхом Північної Кореї на той момент – і навіть на сьогодні – ніхто не готовий. І відкриття цих каналів політичної, економічної співпраці з ширшим світом було можливим лише за рахунок здачі зброї.

Тобто виживання України на той момент залежало від того, як буде розв'язане питання з ядерною зброєю, бо і наші союзники, і наші недруги поставили нас в таку ситуацію. Але прийшов спочатку 2014 рік, потім 2022-й, і те, що в нас немає ядерної зброї, знов стало загрозою для нашого національного виживання.

Тож навіщо Україна віддала зброю? У тих умовах – щоб вижити як держава. І цікаво також, що велися дуже серйозні дебати і в українському політикумі, і в уряді, відносно того, що і як робити. Але жодна група не займала позицію, що ядерну зброю віддавати не можна — бо реалії не залишали такої опції. Дискусія велася щодо того, яку ціну Захід може заплатити за це. Або це просто гроші, або гарантії безпеки. І максимум, що Україна тоді змогла отримати — це був Будапештський меморандум. Хай як ми ставимося до нього зараз, але Будапештський меморандум означав, що десь ми зафіксували ці якщо не гарантії, то запевнення безпеки. І з ними сьогодні Україна може йти і говорити до Сполучених Штатів Америки. Хоча тоді американці погоджувались на це неохоче.

Тобто я не маю претензій до тих людей, які ухвалювали рішення тут в Україні в 1994 році. Прикро, просто трагічно, як це все розвернулося згодом. Але з перспективи 1994 року, на жаль, із тим політикумом, з тим суспільством, з тією економікою – я не думаю, що Україна мала можливість зберегти зброю і не перетворитися на Північну Корею.

Тепер, виходить, історія повертає нас до того моменту. І від того, як завершиться російсько-українська війна, якоюсь мірою залежатиме й подальша доля зусиль із нерозповсюдження ядерної зброї. Бо поки що ця війна показує, що гарантії безпеки, які тобі дали за відмову від ядерної зброї, можуть у потрібний момент не спрацювати.

Безумовно. Приклад України – це надзвичайно серйозний удар по так званій політиці нерозповсюдження ядерної зброї. Адже на сьогодні будь-який політик, відповідальний перед собою, перед своїм народом, своєю країною – дивлячись на цю війну, на ці руйнування, ніколи не погодиться на те, щоб віддати ядерну зброю.

Бо навіть НАТО й гарантії НАТО. Ну, ми бачимо, що сталося 10 вересня. Все, що вони гарантують – що розглянуть можливість допомогти.

Головна гарантія безпеки країни – це здатність країни захистити себе, ядерною зброєю чи конвенційною. Союзи й союзники дуже важливі, так. Без союзників я не знаю, чи Україна витягла б тільки на патріотизмі, ентузіазмі, мобілізації. Мабуть, ні. Але союзники дбають, перш за все, про власні інтереси.

Я вже цитував тут Черчилля — процитую і його слова про союзників. Британія була в війні й не отримувала від союзників того, чого хотіла. І Черчилль сформулював це так (я трішки тривіалізував цю фразу): союзники – це завжди проблеми. Але найбільші проблеми приходять, коли союзників немає.

Зараз багато розмов про те, як мали б виглядати гарантії безпеки для України. Як ви бачите це питання як історик?

Якщо говорити про членство в НАТО — зрозуміло, що це буде складний процес. Згадаймо Фінляндію та Швецію: навіть у випадку їхнього приєднання були країни, які блокували це. Ясно, що з Україною тим паче буде таке блокування – ті ж США на сьогодні не готові підтримати членство України в альянсі. Але була ініціатива Джорджи Мелоні, прем'єр-міністерки Італії, про Article 5-like guarantees – тобто гарантії на кшталт таких, які пропонує членство в НАТО. Я думаю, цим шляхом треба йти – отримати максимальні запевнення від наших союзників.

Ключова річ для України – це сильна армія. І також – сьогодні ця війна це чітко показала – це лідерство в технологіях. Якщо це буде, буде й допомога від союзників. Вона почала надходити після того, як українці протягом перших місяців війни довели, що вони можуть себе захистити.

Комбінація цих речей і має бути так званими гарантіями. Але покладатися тільки на одне чи тільки на друге було б великою помилкою.

Історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій під час інтервʼю Суспільному, Київ, 19 вересня 2025 року.

Ми бачимо, що Росія постійно повертається до історії, чи то пак псевдоісторії в своїй риториці й пропаганді довкола війни. У травні, коли українська та російська делегації зустрічалися в Стамбулі, ми пам’ятаємо, як глава делегації РФ Мединський апелював до того, що ми, мовляв, воювали зі Швецією 21 рік – "А скільки готові ще воювати ви?". Або згадаймо Аляску, куди міністр закордонних справ Росії Лавров приїхав в кофті з написом "СССР".

Чим історія є в цій війні?

Історія є одним із полів битви.

Як я вже казав, перша метафорична, так би мовити, ракета для мене в цій повномасштабній війні – есей Путіна "Про історичну єдність росіян та українців", що з’явилася влітку 2021 року. Те, що пропонує Росія (Путін, Мединський та інші) – це наративи й міфологія імперії. Аргументи про те, що українці і росіяни – "один народ", це є класичне XIX століття в сенсі ідеології імперії. Тоді "малороси" вважалися племенем, яке нібито належить до великого російського народу. Відповідно – сьогоднішні росіяни є господарями цього всього. Тобто це така спроба перенести військовим чином ідеологію XIX століття в XXI століття.

Дуже важливо для нас з’явитися на цей поєдинок. Бо коли ми фактично не з'явилися на нього в 2014 році – згадайте, ці георгіївські стрічки, "побєдобєсіє" тощо — все це захопило значну частину наших громадян. В Україні станом на 2014 рік не було більш контроверсійна теми, ніж Друга світова війна. Ми були, мабуть, одним із найбільш розділених суспільств щодо нашого ставлення до історії. А це означає і певні ідеологічні речі. На противагу цьому, Росія була абсолютно змобілізована в цьому плані й принесла сюди свої міф і міфологію.

У 2022-му це не повторилося, частково – через сплеск зацікавлення українців запитанням "Хто ми є?". Почали перекладати книжки, з'явилися відеоблогери, які висвітлювали ці теми. Здається, зараз є досить популярними і досить розкрученими щонайменше троє відеоблогерів, [які знімають контент на цю тему].

Ну і я просто суджу з уваги до мене, з перекладу моїх книжок. Цього нічого не було до 2014 року. Сумніваюсь, що ви запросили б мене у 2013 році. А ось починаючи з 2014-го, думаю, вже запросили б.

Ми бачимо, що навіть президент США піддається російській псевдоісторичній пропаганді. Щонайменше двічі Дональд Трамп у своїх публічних заявах казав, що росіяни вміють воювати й "ніколи не програють". І згадував у цьому контексті поразки Гітлера й Наполеона.

Які у вас враження від цих причинно-наслідкових зв’язків – мовляв, вони "ніколи не програють", а отже і зараз не програють, тому треба підлаштовувати свою політику щодо Росії та України?

Це не лише про Трампа — але Трамп це, мабуть, представляє найясніше. Це взагалі природа політики, політичних процесів: щоб представити певну позицію, хапають те, що під рукою. Історію використовують як аргумент. І ось те, що під рукою у великої кількості американських і європейських політиків – це російські наративи. Які були вкорінені ще в часи Російської імперії та Радянського Союзу – і сьогодні дуже сильно просуваються ботофермами та іншим доступним чином.

У мене як історика це викликає фрустрацію. Це показує, що нам треба більш винахідливо і творчо працювати – і не лише з нашими колегами-науковцями, але і з ширшою аудиторією.

На "Ялтинській європейській стратегії" один із найбільш інтелектуально цікавих коментаторів взяв і з повітря витягнув, що "росіяни втратили 25 мільйонів людей під час Другої світової війни". Люди досі ототожнюють Росію з усім Радянським Союзом.

А що нам із цим робити? Що ми можемо протиставити Росії, яка десятиліттями обробляла, серед іншого, західні політичні й наукові кола?

Дуже просто – використовувати будь-яку можливість, яка в нас є, щоб доносити наше розуміння власної історії та не дозволяти комусь іншому це трактувати.

В українському просторі, академічному зокрема, були – і, до певної міри, продовжуються, – дуже серйозні дебати про те, чи з'являтися на конференціях чи круглих столах, де присутні також так звані "хороші руські". Моя позиція, яку я не раз озвучував, – бойкот може спрацювати раз чи два. А далі, якщо ти не з'являєшся на ці дискусії, там з'являються вже не тільки "хороші руські", а й "нехороші руські". Тож використовувати треба будь-яку платформу.

Історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій під час інтервʼю Суспільному, Київ, 19 вересня 2025 року.

Я пригадую, ви свого часу давали коментар російському виданню "Медуза" щодо книжки Михайла Зигаря — російського журналіста, який пише також науково-популярні книги з історії. Книга називається "Війна і кара. Як Росія знищувала Україну" і вона про певні передумови російсько-української війни. Як ви ухвалювали це рішення для себе? Адже це був 2023 рік і ви точно могли наразилися на критику.

І я наразився. Ми з вами говорили також про критику перед публікацією моєї книжки "Російсько-українська війна". Критика – це нормально. Якщо ви вірите в те, що ви робите правильно — значить, ви берете на себе цей ризик.

Для мене книга Зигаря є надзвичайно показовим моментом. Це перша книга, де російський інтелектуал бере на себе – і фактично на Росію – відповідальність за війну, за те, що відбувається. Це досить нове явище для російської культури. Бо перед тим ніхто не брав відповідальність за ті злочини, які робила країна, яка називалася Росія. Для Леніна негідниками були буржуазія і поміщики. Для Солженіцина — комуністи. А Росія нібито не мала ніякого відношення до цієї відповідальності: мовляв, багатостраждальний російський народ теж був жертвою.

І ось у Зигаря "багатостраждальний російський народ" і еліти не є жертвою – вони є агресорами. Враховуючи, що Зигар досить популярний автор — я сподіваюся, що це буде внеском також у переформатування російського уявлення, уявлення російських еліт про себе. Росія лишатиметься нашим сусідом і для нас перемога має включати також і зміну думання росіян – передусім про нас, але також і про самих себе.

Тобто це, якщо узагальнено говорити, внесок у довготривалу безпеку України.

Нічого не буває без ризику. Інколи цей ризик виправданий, інколи ні. Цей напрям для мене здається надзвичайно важливим, тому я свого часу зробив такий вибір.

Як розумію, Михайло Зигар у своїй книзі намагається вказати на відповідальність еліт у ширшому розумінні цього слова – себто опозиційних в тому числі. Але чи це не хибний підхід, який дає можливість пересічному росіянину відмежувати себе від того, що відбувається й нарікати на "еліти", які на щось могли вплинути і не вплинули, або могли вплинути і обрали війну? Хіба це сприяє формуванню у перспективі колективної відповідальності росіян?

Я думаю, Зигар якраз зробив крок у ту колективну відповідальність Росії, російської політичної культури. Але це – тільки крок. Я не бачу, щоб вибудувалася черга людей, які хотіли б іти в тому напрямі. У книзі зазначена можливість, як може розвиватися далі російське уявлення про війну – про Росію як про злочинця.

Так чи інакше, в світі традиція відома – відокремлювати народ від відправителів. Навіть із денацифікацією Німеччини було те саме. Я не здивуюся, якщо це буде домінантним трендом і після Путіна в Росії – коли виявиться, що всі були внутрішньо проти. І я не просто думаю, що це станеться, – я переконаний, що це станеться.

Тож ось такі навіть несміливі спроби брати на себе історичну відповідальність за те, що сталося, є важливими.

Нещодавно ми спілкувалися з представником Головного управління розвідки. Він розповів, що росіяни щомісяця перевиконують план набору людей у військо. Останній, мабуть, рік багато розмов про те, як зростають виплати для тих у Росії, хто підписує контракт із Міноборони РФ. Ідеологічні міркування відійшли на другий план.

Чи дійсно, на вашу думку, зараз ідеологія учасників цієї війни з боку РФ – це щось другорядне, що тут саме економічний фактор вирішує?

Якщо згадати інтерв’ю з російськими військовополоненими, то оця лінія захисту — "потрібні були гроші заплатити за іпотеку" – думаю, це також реальність. Інакше не збільшувалися б постійно ці виплати. Родини також явно виграють від тих грошей, у тому числі за загиблого на війні члена сім’ї. Часто ці родини й так не бачили того чоловіка, а тут якісь виплати з’явилися. Тобто фінансова й економічна складова є дуже важлива.

Але не менш важлива й ідеологічна. Вона полягає в тому, що російська політична культура пов'язана з ідеєю служіння "батюшці-царю". Будь-якому: це переноситься від імперського до комуністичного, далі – до посткомуністичного періоду. Також це про вкорінену століттями ідею про те, що самі росіяни не мають ніякої можливості впливати. Якщо держава щось говорить, значить, ми є частиною цього. А держава ставиться з абсолютною зневагою до життя та здоров'я своїх громадян.

Спостерігаючи за цією війною, для мене стало зрозуміло, як Червона армія вигравала битви – фактично знищуючи мільйони своїх громадян в армії. Українці тоді були частиною цього процесу.

Тобто варто говорити про комбінацію економічних стимулів. Сподіваємося, з погіршенням російського економічного стану ці виплати зменшаться — тоді й подивимось. Але також є ідеологічний компонент, який нам, українцям, важко зрозуміти. Це взаємини з державою фактично на рабському рівні. Для нас як людей, у гімні яких згадуються козаки, все це складно уявити.

Історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій під час інтервʼю Суспільному, Київ, 19 вересня 2025 року.

Я впевнена, що ви як історик уважно спостерігаєте за суспільними процесами в Україні. Зараз ви мали можливість зустрітися й поговорити з великою кількістю людей у Києві й не лише. Які зміни фіксуєте для себе?

Я приїжджаю в Україну принаймні раз на рік — але це такі розриви, що можна побачити зміну. Якби я їздив частіше, можливо, вони були б менш очевидні.

Українські суспільні настрої змінюються. Пригадую, коли я був в Україні восени 2023 року — це було після невдалого контрнаступу й було вже очевидно, що він саме такий. Тоді в інтерв’ю я говорив про те, що вихід на кордони 1991 року, може, не є тим завданням, яке можна буде реалізувати в найближчий рік. Суспільні настрої були інакшими й моє інтерв'ю опублікували лише через кілька місяців.

Наступного разу, коли я приїхав, в повітрі було відчуття розпачу. Прийшло розуміння того, що війна не закінчується, контранаступ не вдався — але головною проблемою тоді була передусім абсолютна відсутність уявлення про те, що далі. Будь-якої перспективи.

Те, що я побачив сьогодні – звичайно, є купа проблем, але ніхто вже не сподівається на диво, на чорного лебедя, на дядька Сема, на Трампа. Я зчитую цей настрійтак: "ось ми тут, ми стоїмо і будемо продовжувати боротися за себе". Це інакше, ніж попереднього разу. Це мої особисті враження — тобто це не соціологічні опитування, а людські відчуття, що Україна психологічно сьогодні знаходиться в кращому місці, ніж вона була в мій попередній приїзд.

Одна з ваших нових книг, які плануються до друку, називається "Давид і Голіаф. Коментарі про російсько-українську війну". Ви апелюєте до біблійного міфу, за яким слабший Давид переміг значно сильнішого Голіафа. Цей міф, певною мірою, про диво. Що змушує вас вірити в це диво?

Міф, може, й про диво — але про рукотворне диво. Це диво реалізувалося завдяки технологічним інноваціям, бо Давида мав пращу, так? Тобто він зрештою переміг Голіафа не тому, що накачав собі такі ж м’язи, а тому що він думав і мав технологію.

Наша праща – це наші технології. Наші дрони, наприклад, наші переваги в стартапах та інших речах. Для мене це приклад, як Україна може перемогти і як фактично сьогодні тримає фронт. Вона не відповідає на кожного російського солдата своїм солдатом, а відповідає новою технологією чи розробкою.

Свіже опитування Київського міжнародного інституту соціології показало: 76% українців вірять у можливість перемоги України у війні, за належної підтримки санкціями проти Росії і наданням достатньої кількості зброї і грошей. Соціологи констатували, що за останній рік їхніх спостережень – попри все, що сталося за цей рік на полі бою, – не відбулося істотного зниження віри в цю саму перемогу. Як ви це пояснюєте?

По-перше, входити в будь-який бій без віри в перемогу, продовжувати його фактично неможливо. Треба вірити в себе, це абсолютно необхідна передумова.

Питання – що визначати як перемогу. На "Ялтинській європейській стратегії", яку я вже згадував, була спеціальна панель, яка називалася “Що історики вважатимуть перемогою України?”. Ми вже отримали кілька перемог – хай ще не у війні, але в битвах. Завдання ворога було – знищити Україну як державу, як націю. Ми бачимо, що відбувається на окупованих територіях. Це фактично повна зачистка, знищення українства як такого, культурного, історичного. Це перетворення українців на росіян. Росіяни і українці – "один народ". Це є теза Путіна, від неї він не відмовився.

І ось збереження нашої ідентичності, яка може зберегтися тільки за умов держави, – це абсолютно необхідне визначення перемоги. Кордони історично можуть рухатися – це сталося з Польщею, це сталося з Румунією, це сталося з Німеччиною, майже з будь-якою країною східної, центрально-східної Європи. Але головне – це збереження суверенітету і суверенності. І не тільки українці, я вірю в цю перемогу, сформовану таким чином.

А питання кордонів може розв'язатися завтра, якщо це вдасться. Але може бути відтягнуте в часі на довший період. Це, власне, та теза, яку я колись говорив, і яку відкладали друкувати. Але я й далі стою на тому, на чому стояв у 2023 році, тобто тут у мене та сама позиція.

Це не популярна теза, ви знаєте. З одного боку, мабуть, багато українців розуміють, що війна необов’язково закінчиться виходом на кордони 1991 року. Але говорити про це – ну, це не дуже комунікується в суспільстві.

Я знаю, мені "прилітає". Мені "прилітає" за це, я знаю. Я знаю.

Історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій під час інтервʼю Суспільному, Київ, 19 вересня 2025 року.

Щодо змін у США і глобальних політичних тенденцій. Ми бачимо, що настрої українців щодо нового президента США Трампа постійно міняються – залежно від того, що він говорить. Чи немає такої небезпеки, що під тиском обставин симпатії України до західного курсу будуть зменшуватися? Що, відповідно, може впливати і на подальший політичний вибір.

Безумовно, це реальна загроза. До певної міри це відбувається, знову-таки, залежно від того, що відбувається в Вашингтоні.

І тут, мені здається, дуже важлива роль і публічних інтелектуалів, і медіа – вивести наші стосунки з Європою, зі США з рамок певних лідерів, їхніх політичних заяв, а думати про все це стратегічно. Бо в цьому світі можна вижити тільки об'єднуючись та інтегруючись в якісь середовища – геополітичні, військові тощо. Вижити як "сіра зона" майже неможливо – ми вже це знаємо з власного досвіду.

Які у нас є можливості інтеграції? Одна – це Євразійський союз, Росія. Також є Китай. Китай – єдина країна, яка сказала "Ми надішлемо миротворців”, якщо буде підписано якесь перемир'я. США такого не казали, а Китай каже. І ще лишається Європа і Сполучені Штати Америки.

Все, більше нічого, так? Варіант бути ніде ми вже відіграли. Варіант бути з Росією – ми ніколи на це не погодимося. А отже, наші відносини з Заходом мають бути стратегічними. Ясно, що вони будуть складні. Ми бачимо це на прикладі відносин із Польщею. На початку повномасштабної війни вона нас підтримувала, а згодом – блокувала кордони, коли це так чи інакше загрожувало її інтересам.

Це є реальне життя. Не треба нікого ідеалізувати. Нам треба практично дивитися, який вибір ми маємо сьогодні. Європа, Сполучені Штати Америки – це єдиний вибір забезпечення нашої незалежності. Це важко вивести поза поле емоцій, поза поле цієї абсолютної гойдалки, коли, значить, Трамп говорить одне і друге, але єдиний спосіб фактично забезпечити наше майбутнє – це мислити стратегічно.