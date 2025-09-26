Перейти до основного змісту
Сили спецоперацій знищили "Іскандер" і техніку російської 448-ї ракетної бригади
Українські Сили спеціальних операцій (ССО) знищили озброєння та техніку окупантів, зокрема пускову установку "Іскандер" на території Курської області Росії.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗС України.

9 серпня 2025 року підрозділи ССО завдали ударів по ангарах на території колишньої птахофабрики, де 448-ма ракетна бригада імені С. П. Нєпобєдімого приховано зберігала озброєння. Внаслідок операції знищено:

  • п’ять транспортно-заряджальних машин 9Т250;
  • одну пускову установку ОТРК "Іскандер";
  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який прикривав об’єкт,
  • склади та автомобільну техніку.

У відомстві зазначили, що ця операція стала результатом комплексної роботи підрозділів Сил спеціальних операцій.

В ніч на 24 вересня Сили оборони завдали ураження по важливих об’єктах воєнно-економічної інфраструктури Росії. Серед них — нафтопереробні заводи, нафтоперекачувальні станції та виробництва безпілотників.

