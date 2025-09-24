Росія завдала удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: є втрати

Російські війська 24 вересня атакували один із навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Для удару окупанти застосували, зокрема, дві балістичні ракети "Іскандер".

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Унаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють екстрені служби, пораненим оперативно надають необхідну медичну допомогу.

У командуванні зазначили, що для захисту військовослужбовців триває робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями, а також вживаються додаткові заходи безпеки під час ракетних та повітряних атак.

Попередні удари РФ по навчальних центрах та полігонах ЗСУ

1 червня 2025 року російська ракета влучила по навчальному підрозділу ЗСУ на Дніпропетровщині — загинули 12 і понад 60 військових зазнали поранень. Для з’ясування причин втрат створили комісію та розпочали службове розслідування.

Після удару командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку, пояснивши це "відчуттям відповідальності". 3 червня президент Зеленський звільнив його з посади й призначив керівником Об’єднаних сил, а 19 червня новим командувачем Сухопутних військ став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Армія РФ 22 червня 2025 року вдарила ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Відомо про трьох загиблих та понад десятьох поранених.

29 липня 2025 року Росія завдала ракетного удару по військовому полігону ЗСУ біля Чернігова. Загинули троє військових, ще 18 отримали поранення, повідомили у Сухопутних військах. Російські медіа писали, що удар завдали ракетами "Іскандер", одна з яких була з касетною бойовою частиною.

У ніч на 12 серпня 2025 року Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Загинув один військовий, 11 поранені, ще 12 отримали допомогу через акубаротравму та стрес. Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.