Повітряні Сили: ППО знешкодила 128 зі 154 дронів, є влучання на 9 локаціях

У ніч проти 26 вересня сили протиповітряної оборони знешкодили 128 зі 154 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 26 вересня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 26 вересня (із 18.00 25 вересня) військо РФ атакувало 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово – РФ, близько 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
"Ворог продовжує атакувати безпілотниками. З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" — йдеться у повідомленні.