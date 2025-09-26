Трамп дозволив смертну кару в кримінальних справах у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп 25 вересня підписав указ, що дозволяє застосовувати смертну кару за злочини у столиці Вашингтоні.

Про це стало відомо з трансляції Білого дому.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді в коментарі Fox News сказала, що проти помилування від смертної кари. Так вона, зокрема, коментувала рішення попереднього президента Джо Байдена помилувати 37 ув'язнених. Вісьмох із них 23 вересня перевели до адміністративної установи максимального рівня у Флоренції, штат Колорадо.

У день своєї інавгурації, 20 січня, Трамп підписав указ про смертну кару, який наказує генеральному прокурору “вжити всіх необхідних і законних заходів”, щоб забезпечити штати достатньою кількістю смертельних ін'єкційних препаратів для виконання смертних вироків.

Також той указ доручає генпрокурору використовувати федеральну юрисдикцію і домагатися смертної кари “незалежно від інших факторів”, коли справа стосується вбивства співробітника правоохоронних органів або смертних злочинів, “скоєних іноземцем, який нелегально перебуває в країні”.