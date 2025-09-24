Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що парламентські або президентські вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню, а також гарантій безпеки.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, відповідаючи на питання ведучого програми Special Report Брета Байєра про терміни проведення наступних виборів.

"Нам потрібна безпека для проведення виборів... Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією, за умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Звичайно, за підтримки наших партнерів", — пояснив глава держави.

Зеленський уточнив, що вибори в Україні можливі лише за умови співпраці та підтримки з боку партнерів Києва партнерами та якщо будуть гарантії безпеки, не вдаючись у деталі.

2 січня 2025 року глава держави заявляв, що Конституція та закони України не дозволяють проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану. Водночас він припускав, що у разі закінчення "гарячої фази війни" парламент скасує воєнний стан в країні та призначить дату виборів.

Також він казав, що вибори без участі військових, українців з тимчасово окупованих територій та тих, хто виїхав за кордон, — не будуть справедливими.

У листопаді 2023 року голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким, вибори можливі не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та дії воєнного стану. Водночас за словами спікера Ради Стефанчука, парламент має сформувати законопроєкт щодо проведення виборів опісля завершення війни.