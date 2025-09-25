NORAD перехопив російські літаки у зоні ППО біля Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) 24 вересня зафіксувало та супроводжувало два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ідентифікації ППО Аляски.

Про це повідомила пресслужба NORAD 25 вересня.

На перехоплення літаків Росії підняли один літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири винищувачі F-16 та чотири літаки-заправники KC-135. У NORAD зазначили, що російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не порушували суверенний простір США чи Канади.

Такі польоти російської авіації в зоні ідентифікації ППО Аляски відбуваються регулярно й не розглядаються як безпосередня загроза. Росія не коментувала даний інцидент.

У командуванні пояснили, що ADIZ — це ділянка міжнародного повітряного простору, яка починається за межами суверенного та потребує обов’язкової ідентифікації всіх літаків з міркувань національної безпеки.

Це не вперше, коли літаки NORAD реагують на російські літаки. У лютому 2025 року Об’єднане командування повідомило про подібний інцидент. Там зазначили, що літак РФ залишався в міжнародному повітряному просторі та не заходив у суверенний повітряний простір США чи Канади. США не розглядають цей інцидент як загрозу.

Також NORAD повідомляв, що винищувач F-16 5 липня 2025 року перехопив цивільне повітряне судно, яке порушило тимчасово закритий повітряний простір над Бедмінстером, штат Нью-Джерсі. Там знаходить гольф-клуб президента Трампа.