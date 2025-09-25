В Техасі стріляли по міграційному центру

У середу, 24 вересня, молодий чоловік відкрив вогонь по установі Міграційної та митної служби (ICE) США в Далласі, штат Техас. Він сам загинув від заподіяного собі ж вогнепального поранення. Поранені двоє затриманих людей, які перебували в ICE.

Про це повідомили Міністерство внутрішньої безпеки США та його очільниця Крісті Ноем, директор федерального бюро розслідувань (ФБР) Кеш Пател. Відреагували також президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і губернатор штату Грег Ебботт.

29-річний чоловік з Техасу відкрив вогонь по установі Імміграційної та митної служби. Влада ідентифікувала стрільця як Джошуа Яна. Його знайшли мертвим з вогнепальним пораненням, завданим сам собі — він вистрілив у себе, коли вогонь почали проти нього як нападника. Ще двоє людей були госпіталізовані у критичному стані. Співробітники ICE та правоохоронці не постраждали.

За даними слідства, у 2016 році, коли Яну було 19 років, його звинуватили у збуті марихуани. Він визнав себе винним, і розгляд справи проти нього було відкладено, а Яну призначено випробувальний термін.

Глава ФБР Пател написав, що це "політично мотивований напад на правоохоронні органи". Він опублікував фото, де на одній із знайдених гільз стрільця вигравіюваний напис "ANTI ICE" ("проти Міграційної та митної служби"), що, за словами Патела, вказує на ідеологічний мотив цього нападу.

Крісті Ноем прокоментувала стрілянину: "Ці жахливі вбивства повинні стати сигналом для крайніх лівих, що їхня риторика щодо ICE має наслідки". Вона переконана, що нападник був налаштований "категорично проти" співробітників ICE.

Трамп вважає, що за інцидент відповідальні "радикальні ліві демократи", а Венс теж назвав те, що трапилося, політичним насильством і вслід за президентом звинуватив демократів за критику ІСЕ.

Губернатор Техасу Грег Ебботт заявив на телебаченні, що це був "напад на федеральний уряд".

Брат Джошуа, Ной, здивувався, що його родич був проти ІСЕ. "Наскільки мені відомо, він не мав сильних почуттів до ICE", — сказав Ной і додав, що його брат "унікальний", проте ніколи б не подумав бути причетним до політично мотивованої стрілянини.