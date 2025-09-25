У Службі безпеки України (СБУ) заявили, що 25 вересня розпочали низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень Укрзалізниці. Напередодні у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) казали, що працівники спецслужби "проводять слідчі дії" в колишніх детективів відомства, які наразі працюють у компанії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Слідчо-оперативні заходи проходять тільки у посадовців ПрАТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження", — кажуть там.

У відомстві також заперечили заяву НАБУ про "тиск на незалежність антикорупційних органів", заявивши, що всі заходи відбуваються з дотриманням законодавства України.

"Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке грає ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими", — додали там, не уточнюючи подробиць.

Вранці 25 вересня у НАБУ заявили, що працівники СБУ "проводять слідчі дії" в колишніх детективів бюро, які зараз є чинними працівниками Укрзалізниці.

Там вважають, що ці обшуки, ймовірно, пов’язані з попередньою діяльністю детективів, які викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах держвлади, зокрема й в самій СБУ.

"Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій", — казали у НАБУ.

5 вересня директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що бюро отримало інформацію про підготовку вручення підозр детективам та, ймовірно, прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Обшуки й підозри СБУ співробітникам НАБУ

21 липня 2025 року співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників НАБУ.

Зокрема тоді затримали співробітника НАБУ Руслана Магомедрасулова та його батька Сентябра за підозрою у веденні бізнесу з РФ. 22 липня суд відправив його у СІЗО без права на заставу. Батько Магомедрасулова також знаходиться під вартою.

Також серед затриманих у липні був працівник НАБУ Віктор Гусаров, якого підозрюють у шпигунстві на користь ФСБ РФ. 22 липня Шевченківський райсуд Києва відправив його під варту.

СБУ також оголосила про підозру нардепу Федору Христенку у держзраді. СБУ стверджує, що він був агентом російських спецслужб та нібито відповідав за посилення впливу на НАБУ. За даними спецслужби, нардеп перебував в "тісних" стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них називають й Магомедрасулова. Христенко утік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.