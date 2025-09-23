Апеляційний суд Києва залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, якого звинувачують у незаконному веденні бізнесу в Росії.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з зали суду.

Адвокати Руслана Магомедрасулова апелювали щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на будь-який інший, що не повʼязаний з арештом. Також адвокати подали апеляцію на скасування ухвали суду першої інстанції повністю через те, що підозра необґрунтована.

"Підозра вигадана і це політичне переслідування, він керівник детективів у НАБУ і повʼязана підозра зі справами якими він займався. Йому інкримінують готування до пособництва державі агресора. Це все чисто уривок розмови, там буцімто звучить продати в Дагестан насіння коноплі. Він перебуває під вартою, бо орган досудового розслідування називає Дагестан, вони не надають прослухати цю розмову, копії зразків. Ми не побачили жодних ризиків, вони не наведені прокурорами, вони не обґрунтовані", — повідомили адвокати у залі суду.

Прокурор у своєму виступі сказав, що збільшився обсяг підозри та стало більше ризиків.

"Жодних фактів, обставин сторона захисту не надала. Ризики не зменшилися і не відпали. Я вважаю, що даний запобіжний прийнято обґрунтовано і його змінювати не потрібно і рішення першої інстанції залишити в силі", — сказав він.

Руслан Магомедрасулов під час засідання суду повідомив, що ризики прокурорів необґрунтовані та попросив альтернативний запобіжний захід.

"У 2022 році я нікуди не виїжджав і був тут, до певного часу охороняв ОП. Коли Київську область звільнили, я поїхав захищати Запорізьку область. Вважаю, що історія з державою-агресором навіть виглядає для мене образливою. Жодних дій з ними в мене не вчинялось. Це розслідування є політичним, я в СІЗО третій місяць, а жодних підстав так і немає. Я не розумію чому обирають тримання під вартою, немає жодних альтернатив і жодного обґрунтування. Я бачу, що хочуть, щоб я був позбавлений права працювати", — сказав Руслан Магомедрасулов.

Під час засідання апеляційного суду адвокати просили суддю заслухати свідка, якому погрожують. Йдеться про Юсуфа Мамешева, з яким, за версією слідства, розмовляв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов про продаж технічних конопель. 22 вересня Юсуф Мамешев повідомив "Українській правді" про погрози. Суд відмовив клопотанням адвокатів про допит свідка.

У чому звинувачують Руслана Магомедрасулова

Служба безпеки України звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магомедрасулова та його батька Сентябра у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки Росії.

СБУ стверджує, що Магомедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько.

Руслана Магомедрасулова заарештували 21 липня. 22 липня суд у Києві відправив його під варту до 16 вересня без права на заставу. Адвокати планують оскаржувати рішення суду.

СБУ також оголосили про підозру нардепу Федору Христенку у державній зраді. СБУ стверджує, що Христенко був агентом російських спецслужб та нібито відповідав за посилення впливу на НАБУ. За даними Служби безпеки, Христенко перебував в "тісних" стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них називають й затриманого Руслана Магомедрасулова. Нардеп утік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

16 вересня СБУ та ДБР повідомили про нову підозру детективу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслану Магомедрасулову. За версією слідства, Руслан Магомедрасулов нібито використовував свої зв’язки та службовий вплив та вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.