У НАБУ заявили про можливі обшуки й підозри проти детективів

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) отримали інформацію про підготовку вручення підозр детективам та, ймовірно, прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це Суспільному повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

За словами Кривоноса, у Бюро отримали дані з різних джерел, які можна оцінювати як достатньо достовірні. Він зазначив, що, окрім підозр, можуть бути проведені й обшуки. Цього разу, за його словами, їх планують здійснювати на підставі ухвал суду.

Кривонос припустив, що такі дії можуть бути пов’язані з тим, що НАБУ раніше повідомило про підозру генералу Служби безпеки України. Він назвав ситуацію "катастрофою" і розцінює її як асиметричні кроки у відповідь.

"Якраз цей наратив від СБУ, що це нібито помста, — це абсурд. Ми ніколи не виходили з принципу помсти. А от те, що планується, якщо це правда, виглядає як помста", — наголосив він.

Суспільне звернулося до СБУ по коментар щодо заяви директора НАБУ.

Новина доповнюється....