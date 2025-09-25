24 вересня на Генасамблеї ООН пройшов саміт високого рівня з питань боротьби зі зміною клімату. Там головував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який визначив основне завдання на найближчі 10 років — зупинити глобальне підвищення температури.

Про це ідеться у виступі Гутерріша на саміті.

ООН пише, що лідери понад 100 країн оголосили або підтвердили нові національні плани дій щодо клімату під час цього саміту.

Гутерріш підкреслив, що Паризька кліматична угода за останні 10 років змінила ситуацію на краще, оскільки прогнозоване підвищення глобальної температури знизилося з 4°С до менш ніж 3°С. Але нині потрібні нові плани — вже до 2035 року.

Ще з тез генсека ООН:

минулого року інвестиції в чисту енергію були вдвічі більшими, ніж у викопне паливо, тож чиста енергія є конкурентоспроможною№

Китай досягнув своєї мети щодо вітрової та сонячної енергії на 2030 рік на 6 років раніше, ніж планувалося;

Індія досягла 50% електроенергії з не викопних джерел на 5 років раніше.

Гутерріш назвав також п'ять нюансів, що впливають на зміни клімату:

енергетика — це перше. "Викопне паливо все ще домінує. Ми повинні прискорити перехід на чисту енергію", — сказав посадовець; потрібно скоротити викиди метану; слід зупинити знищення лісів як найбільших природних поглиначів вуглецю; впроваджувати такі технології, що зменшать викиди від важкої промисловості; найбільше від кліматичної кризи страждають країни, що розвиваються, які найменше сприяли виникненню цієї кризи, тому варто допомогти таким державам фінансово.

COP 30 має показати "надійний шлях" до мобілізації 1,3 трлн доларів щорічно на фінансування заходів з протидії зміні клімату до 2035 року, додав Гутерріш.