У німецькому Мюнхені в суботу, 20 вересня, почався традиційний пивний фестиваль "Октоберфест". Цьогоріч тут рекордна спека за всю історію спостережень. В перший день свята зафіксували понад 500 викликів екстреної допомоги.

Про це повідомляють місцеве медіа muenchen.t-online, а також Deutsche Welle та Bild.

Перший "Октоберфесту"-2025 побив історичний рекорд температури. Стовпчик термометра піднявся на 30,7 градуса Цельсія, за спостереженнями Німецької метеорологічної служби.

Така температура перевищила попередній рекорд, встановлений 22 вересня 1993 року. Загалом метеорологи фіксують дані про погоду на "Октоберфесті" з 1879 року. В цілому Мюнхен ще ніколи не досягав позначки 30°С так пізно восени.

Церемонія відкриття Октоберфесту в Мюнхені, Німеччина, 20 вересня 2025 року. Getty Images/Gisela Schober

Через спеку зокрема на фестивалі було чимало викликів служб екстреної допомоги. Уже в обід було зареєстровано майже 250 викликів, до кінця дня — понад 500.

Найчастіше люди — як молодь, так і літні — скаржилися на проблеми з кровообігом, які виникли ще й внаслідок вживання алкоголю та сильні натовпи на фестивалі. Наймолодшому пацієнту 11 років, найстаршій — 72.

Bild також повідомила, що ще до старту фестивалю вранці у фургоні виявили мертвою 71-річну артистку. За даними поліції, слідів насильницької смерті в жінки немає.

Вечір першого дня "Октоберфесту", 20 вересня 2025 року в Мюнхені, Німеччина. Getty Images/Johannes Simon

У 2025 році "Октоберфест" відзначає 190-й ювілей. Фестиваль відбудеться з 20 вересня по 5 жовтня. На місці проведення встановили 14 святкових шатрів, діють близько 150 різноманітних атракцій. На території діє медпункт, поліцейський відділок і бюро знахідок. Гостей пропускають через контрольні пункти з металошукачами. За правопорядком стежать понад 600 поліціянтів і приблизно 1000 міських службовців та співробітників приватних охоронних агентств.