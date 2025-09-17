Генсек ООН пропонує скоротити бюджет на 15% та штат на 19% у 2026 році

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував у 2026 році зменшити регулярний бюджет організації на 15% та скоротити штат на 19%.

Про це йдеться на сайті організації.

За словами високопосадовця ООН, оновлений проєкт бюджету становитиме 3,238 млрд доларів замість близько 3,7 млрд, як було раніше заплановано. Це означає скорочення 2681 робочого місця.

У листі до держав-членів та співробітників, оприлюдненому у вівторок, Гутерріш повідомив про "зменшення більш ніж на 15% рівня регулярного бюджету", що еквівалентно приблизно 500 млн доларів.

Він підкреслив, що скорочення торкнуться трьох основних напрямів діяльності ООН — миру і безпеки, прав людини та сталого розвитку. Водночас програми для найменш розвинених країн залишаться без змін.

"Для деяких колег ці зміни означатимуть переїзд їхніх родин, для інших — нові функції чи зміну підпорядкування, а для певної частини — завершення служби в ООН", — пояснив він.

Очікується, що близько 200 співробітників із Женеви та Нью-Йорка переведуть у менш дорогі міста, зокрема Найробі. Це частина ініціативи UN80, яку Гутерріш просуває для підвищення гнучкості та ефективності організації.