Сайт Міноборони Фінляндії зазнав кібератаки: що відомо

Сайт Міністерства оборони Фінляндії напередодні зазнав кібератаки.

Про це відомство повідомило у соцмережі Х.

Зазначається, що атака була типу "відмова в обслуговуванні", під час якої сайт перевантажується штучно створеною великою кількістю запитів.

Згодом кібератака припинилася, проте через заходи безпеки користувачі можуть тимчасово стикатися з труднощами доступу до ресурсу.

"Ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності", — додали у Міноборони Фінляндії.

Наразі невідомо, хто саме міг здійснити кібератаку.