Через збій у мережі оператора зв'язку Optus в Австралії загинули люди: що відомо

У австралійського оператора зв'язку Optus під час регламентного оновлення стався технічний збій. Через це у кількох штатах Австралії сотні людей протягом 13 годин не могли додзвонитися до служб екстреної допомоги. Відомо, що внаслідок цього щонайменше троє людей померли.

Про це повідомляють BBC та Bloomberg.

Вказується, що масштабний збій стався у четвер, 18 вересня. Тоді австралійці здійснили понад 600 невдалих дзвінків до служб екстреної допомоги. Як заявили в Австралійському управлінні звʼязку, в Optus чекали 40 годин, аби повідомити громадськість про інцидент. Також компанія не повідомляла регуляторні органи про проблему, доки не розвʼязала її, а це суперечить стандартній практиці.

Очільник Optus Стівен Ру на пресконференції заявив, що причиною збою була технічна несправність, виявлена під час оновлення мережі. Він також визнав, що компанія не знала про те, що екстрені дзвінки не проходили майже 13 годин, внаслідок чого загинули люди.

За даними поліції, серед загиблих – немовля та жінка 68 років у штаті Південна Австралія. Як повідомив прем'єр Західної Австралії Роджер Кук, третій смертельний випадок стався у його штаті – це 74-річний чоловік. Він також зазначив, що правоохоронці сповістили його про ще одну смерть, яка може бути пов'язана з цим інцидентом.

Своєю чергою міністерка зв'язку Аніка Веллс закликала оператора зв'язку пояснити, чому він негайно не повідомив екстрені служби та відповідні органи про збій. Урядовиця заявила, що "Optus підвів австралійців, коли вони найбільше потребували допомоги" та додала, що регулятори та уряди штатів проведуть низку розслідувань.

Optus – другий за розміром мобільний оператор Австралії. Як повідомляло BBC, у 2022 році компанія зазнала кібератаки, через що стався витік мільйонів персональних даних клієнтів. У листопаді 2023 року масштабний збій в Optus позбавив звʼязку мільйони абонентів і також ускладнив виклики на екстрені номери. За це оператора оштрафували на 12 мільйонів австралійських доларів, а тодішня гендиректорка Келлі Розмарін пішла з посади.