Держави-члени Європейського Союзу можуть закупити в Україні вдвічі більше сучасної зброї за ту ж суму, ніж у своїх країнах завдяки механізму SAFE. Україна своєю чергою також зможе брати участь у спільних закупівлях зброї.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

“Українці виробляють дуже хорошу зброю за нижчою ціною. Тож ця зброя буде використовуватися також для української армії. Я не буду детально розповідати, яка саме зброя, бо це буде узгоджено між державами-членами та Україною”, — сказав єврокомісар.

Кубілюс також уточнив, що наразі Україна у даному механізмі ЄС має особливий статус. Найближчим часом країни-члени ЄС мають скоординувати, яким чином вони реагуватимуть на потреби України.

Що відомо про програму SAFE

У березні 2025 року Єврокомісія запропонувала створити механізм SAFE. Програма передбачає спільні запозичення та видачу кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, для реалізації проєкту щодо посилення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро у межах Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Наприкінці травня ЄС погодив створення фонду.

SAFE (Support for Ammunition and armaments for Europe) — новий фінансовий інструмент ЄС обсягом 150 мільярдів євро. Його мета — стимулювання спільного виробництва оборонної продукції в межах ЄС, зокрема боєприпасів, дронів та систем ППО.

Позики надаватимуться на довгострокових і вигідних умовах. Виробництво має базуватись щонайменше на 65% компонентів, що походять з ЄС, України або країн EEA/EFTA. Також передбачена обмежена участь третіх країн за відповідними угодами, якщо це сприятиме обороноздатності Євросоюзу та підтримці України.