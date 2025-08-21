Президент Володимир Зеленський прокоментував проведення виборів в Україні та сказав, що "був би задоволений", якби існувала можливість їх провести.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами на тлі запитань про проведення виборів під час зустрічі в Білому домі.

"Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі та політичних закликів. Головне, щоб мені дали можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих [балотуватись]", — сказав Зеленський.

Під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що Україна відкрита до виборів, але вони мають бути безпечними — під час війни не можна їх проводити.

У лютому 2025 року Трамп сказав, що Україна повинна провести вибори, тому що нинішній термін Зеленського завершився та навіть називав його "диктатором без виборів".

Українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. У листопаді 2023 року голови й делеговані представники депутатських фракцій і груп підписали меморандум, згідно з яким, вибори можливі не раніше, ніж через 6 місяців після завершення війни та дії воєнного стану. Водночас, за словами спікера Ради Стефанчука, парламент має сформувати законопроєкт щодо проведення виборів опісля завершення війни.