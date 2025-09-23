Трамп: знеболювальний препарат підвищує ризик аутизму у дітей

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) направить лікарям рекомендації про можливий зв’язок між застосуванням ацетамінофену (Tylenol) під час вагітності матері та підвищеним ризиком розвитку аутизму у дітей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на трансляцію події, яку вів Білий дім.

За словами Трампа, жінкам радять "обмежити використання Tylenol під час вагітності, якщо немає медичної необхідності", наприклад у разі гарячки.

Трамп наголосив, що жінкам не слід використовувати цей препарат у період вагітності, "якщо тільки це не медично необхідно", наприклад, при гарячці.

Водночас експерти наголошують, що аутизм зумовлений низкою факторів, і наукові дані щодо впливу ацетамінофену під час вагітності залишаються суперечливими.

Ацетамінофен досі вважався єдиним безпечним безрецептурним засобом від болю чи температури для вагітних. Інші поширені препарати, як-от ібупрофен чи аспірин у звичайних дозах, можуть підвищити ризик ускладнень, тоді як невилікувана гарячка також становить небезпеку для матері та плода.

Трамп зробив заяву в Овальному кабінеті разом із міністром охорони здоров’я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, комісаром FDA доктором Марті Макарі, директором Національних інститутів здоров’я доктором Джеєм Бхаттачар’єю та адміністратором Центрів Medicare і Medicaid доктором Мехметом Озом. Він подякував Кеннеді за те, що той «виніс цю тему на передній план американської політики».

"Ми зрозуміли набагато більше, ніж багато хто з тих, хто це вивчав", — додав Трамп.

Компанія Kenvue, виробник Tylenol, заявила, що понад десятирічні дослідження, підтверджені провідними медичними фахівцями та регуляторами, не виявили достовірних доказів зв’язку між ацетамінофеном та аутизмом. У компанії наголосили, що препарат залишається найбезпечнішим варіантом для вагітних жінок, а перед його вживанням варто консультуватися з лікарем.