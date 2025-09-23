у США арештували чоловіка, який лазерною указкою світив на вертоліт Трампа

Секретна служба США заарештувала чоловіка за підозрою у тому, що він світив лазерною указкою на президентський гелікоптер Marine One з президентом Дональдом Трампом на борту, коли він вилітав з Білого дому.

Про це повідомляють NBС News.

Інцидент стався ввечері в суботу, 20 вересня, після того, як офіцер Секретної служби Дієго Сантьяго побачив чоловіка без сорочки, який “розмовляв сам із собою та голосно кричав” на проспекті Конституції поруч із парком Еліпс поблизу Білого дому, йдеться у судових документах.

Повідомляється, що через погане освітлення тротуару, офіцер посвітив на підозрюваного, якого пізніше ідентифікували як Джейкоба Семюеля Вінклера, ліхтариком, щоб краще його роздивитися. У відповідь той направив червоний лазером прямо в обличчя Сантьяго. Лазерний промінь влучив офіцеру в прямо очі, тимчасово його дезорієнтувавши.

У цей момент вертоліт Marine One пролітав на відносно малій висоті прямо над місцем, де перебували офіцер Сантьяго та Вінклер. "Вертоліт був настільки близько, що шум від його гвинтів був дуже гучним, а сам апарат виглядав великим у небі", йдеться у документах про інцидент.

Сантьяго сказав, що це становило небезпеку для Marine One та всіх на борту, оскільки така поведінка створювала ризик тимчасової сліпоти та дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на низькій висоті поблизу інших гелікоптерів поліції парків США і морської піхоти та Монумента Вашингтона.

“Це наражало Marine One на ризик зіткнення в повітрі”, — йдеться у судовому документі.

Повідомляється, що Сантьяго затримав чоловіка, вийняв указку з його руки та надів на нього кайданки.

“Потім підозрюваний “став на коліна і почав говорити щось на кшталт: “Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом” і “Я прошу вибачення у Дональда Трампа”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили, що чоловік також мав при собі ніж з фіксованим лезом.

Вінклер зізнався, що направив червону лазерну указку на Marine One. За його словами, він не знав, що не можна направляти лазер на вертоліт. Він додав, що направляє лазер на всілякі об'єкти, наприклад, на знаки зупинки.

Націлювання лазерної указки на літак є федеральним злочином, що карається позбавленням волі на строк до п'яти років та штрафом у розмірі 250 000 доларів.