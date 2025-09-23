Росія запропонувала Індії спільне виробництво винищувачів Су-57 — медіа

Росія надіслала Індії пропозицію щодо постачання та локалізації виробництва винищувачів п’ятого покоління Су-57. Індія наразі розглядає цю пропозицію.

Про це повідомляє російське держагентство ТАСС з посиланням на джерело у системі військово-технічного співробітництва Росії із зарубіжними країнами.

Нью-Делі розглядає цю пропозицію, пише агентство. У лютому заступник міністра оборони Індії Санджив Кумар повідомив, що Індія оцінює можливості Су-57 перед можливою покупкою. Заступник голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Михайло Бабич зазначив готовність Росії брати участь у розробці літаків в Індії, надаючи свої технології та досвід.

Джерело вказує, що Москва завершить поставки до Індії п'яти зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" у 2026 році.

Раніше у 2025 році Алжир підтвердив плани щодо закупівлі експортної версії Су-57 у Росії. Постачання літаків очікуються наприкінці року, а пілоти проходять навчання в Росії.