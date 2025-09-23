Президент Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Як повідомив Зеленський, сторони обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та нову програму МВФ, спрямовану на підтримку стійкості країни у найближчі роки.

"Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ", — зазначив Зеленський.

Окремо на зустрічі йшлося про порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема інцидент 22 вересня у Копенгагені. Президент підкреслив, що відсутність рішучої відповіді союзників на агресивні провокації лише заохочує Росію продовжувати.

"Дякую особисто Крісталіні Георгієвій за її увагу до України та Міжнародному валютному фонду – за програми, які допомагають посилювати нашу економіку", — додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленю Зеленською 22 вересня прибув до Нью-Йорка.

Напередодні джерела Суспільного в українській делегації повідомили, що також на полях Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п’ятий саміт Кримської платформи.

Раніше у Білому домі заявили, що Трамп і Зеленський зустрінуться у вівторок, 23 вересня.

20 вересня український лідер під час зустрічі із журналістами казав, що під час зустрічі з очільником Білого дому він планує обговорити питання гарантій безпеки, зокрема, "отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні".