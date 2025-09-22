Військовослужбовці 1-го механізованого батальйону 153-ї окремої механізованої бригади виконують бойові завдання на Херсонщині. Вони керують БМП "Бредлі", яка забезпечує вогневу підтримку та перевезення піхоти.

Налаштовуючи техніку до виконання завдань, Віталій на псевдо "Прапор" розповів, що машина працює влучно, оперативно та результативно. Її функції — це підвезення піхоти до поля бою, вогнева підтримка та евакуація бійців.

"Для нашої армії це нова машина. Але вона хороша", — зазначив чоловік.

Журналісти редакції Суспільне Херсон поспілкувалися з членами екіпажу бойової машини про їх роботу, мотивацію та мрії.