У Європейській комісії розкрили деякі деталі перегляду плану програми фінансової допомоги Ukraine Facility Європейського Союзу для України задля впровадження змін, про які Київ просить Брюссель.

Відповідні подробиці у коментарі Суспільному розповів речник Єврокомісії розповів Ґійом Мерсьє.

За його словами, запропоновані зміни у плані програми спрямовані на те, щоб зробити її більш "практичною та ефективною за нинішніх умов".

"Наприклад, деякі терміни в розділі про енергетичні та фінансові ринки будуть перенесені на більш ранній термін. Це включає прийняття пакета заходів з інтеграції електроенергетики та більш точні описи етапів реформ, що має забезпечити більш поступове впровадження", — сказав Мерсьє.

Речник ЄК наголосив на важливості продовження реформ в Україні та зазначив, що умови програми мають їх гарантувати.

Важливо, що умови плану (у програмі Ukraine Facility — ред.) залишаються такими ж жорсткими та амбітними, що гарантує продовження реформ в Україні. Тепер Рада ЄС має внести подальші зміни або прийняти змінений план", — сказав він.

1 серпня уряд ухвалив рішення внести зміни до плану Ukraine Facility. Українська влада хоче переглянути деякі вимоги, відклавши одні й пришвидшивши інші. У разі схвалення змін Єврокомісією, вони дозволять виконати програму повністю та без порушення строків.

7 серпня Київ подав запит на перегляд Ukraine Facility, як це передбачено Регламентом про механізм для України. Коли Рада ЄС вперше оцінювала його у 2024 році, він базувався на сценарії МВФ, згідно з яким війна Росії проти України мала закінчитися ще торік.

17 вересня голова Європарламенту Роберта Мецола під час візиту до Києва заявляла, що з фонду Ukraine Facility Україна вже отримала 22,7 мільярда євро.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Києву 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня 2024-го Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.