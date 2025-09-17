Голова Європарламенту Мецола виступила в Раді. Про що був її виступ

Голова Європарламенту Роберта Мецола, яка у середу, 17 вересня, приїхала в Київ, виступила у Верховній раді. Вона, зокрема, заявила, що невдовзі ЄС ухвалить 19-тий пакет санкцій проти Росії, а також що приєднання України до ЄС є гарантією безпеки.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Говорячи про мирні перемовини, Мецола наголосила, що нічого про Україну не може відбуватися без України.

“Я знаю, що мир повернеться. І Україна переможе. Але як швидко цей мир прийде і на яких умовах залежить від вас, тому що ніщо не може і не буде вирішуватися про Україну без України. Вам не потрібні слова співчуття від мене. Що вам потрібно? Це те, що Європа робить з першого дня. І те, що ми продовжимо робити. І це справжня підтримка”, — сказала Мецола.

За її словами, йдеться про підтримку зброєю, боєприпасами і навчанням. А також про підтримку гуманітарною допомогою для сімей, які втратили домівки, втратили рідних і близьких. А також — підтримку через жорсткі санкції для послаблення російської воєнної машини, підтримки через дипломатію, щоб Україна залишалася питанням номер один на порядку денному, підтримку у відношенні справжніх інвестицій, у тому числі у виробництво в Україні.

“Це те, як разом ми захищаємо Україну і як ми наближаємося до миру. Як ми працюємо для того, щоб повернути кожну викрадену українську дитину додому. Як ми повертаємо усіх тих цивільних, які утримуються, ми маємо чітко говорити про те, над яким миром ми працюємо”, — сказала Мецола.

Вона додала, що фальшивий мир лише відкладе війну на кілька місяців або років. І ця війна матиме навіть гірші наслідки.

“Наша позиція чітка. Мир має бути постійним. Він має спиратися на справедливість і на гідність. Мир, який поважає суверенітет України, незалежність. Європа, як і Україна, завжди хотіла миру. Саме через цю причину було засновано Європейський Союз, але це має бути справжній мир, мир, який триває, мир, завдяки якому ми всі будемо в безпеці”, — наголосила голова ЄП.

Саме тому, за її словами, ЄС продовжує тиснути щодо гарантій безпеки і працює з партнерами, щоб вони були справжніми.

“Ми готові, рішучі і гідні і здатні. І це також той меседж, який ми передали нашим партнерам у Сполучених Штатах. З самих перших днів війни Європа стояла на вашому боці”, — сказала Мецола.

Мецола відзначила, що Європейський Союз уже мобілізував на підтримку України 169 млрд євро, з яких 63 млрд євро — це військова підтримка. Також ЄС рухається вперед щодо використання заморожених російських активів. Також, за її словами, збільшуються інвестиції в оборонну промисловість України, розширюються закупівлі від українських виробників і є рух вперед щодо спільних нових ініціатив, таких як новий альянс дронів.

Водночас, за словами Мецоли, продовжується тиск на Росію. ЄС очікуємо, що незабаром буде прийнято 19-й пакет санкцій, зазначила посадовиця.

“І ми продовжимо рухатися геть від російської російського газу і російської нафти. І будемо також вирішувати питання, які стосуються тіньового флоту і робити це швидше. Це те, що називається солідарність”, — наголосила голова ЄП.

Вона додала, що вступ України до Європейського Союзу — це саме по собі є гарантією безпеки.

“І ми рухаємося разом на цьому шляху. Європа має відповідати прогресу, який ви уже досягнули наступним кроком, яким є формальне відкриття так званого кластеру щодо основи. І я впевнена, що ми знайдемо можливість рухатися вперед. І хочу запевнити вас у тому, що у вас є повна підтримка Європейського парламенту”, — сказала Мецола.

За її словами, європейська інтеграція — це не абстрактний концепт, а те, що приносить справжні відчутні результати. Наприклад, це угода про роумінг, яка була оголошена у липні, і вона вже допомагає громадянам і бізнесам. З фонду Ukraine Facility уже було надано 22,7 млрд євро. І також очікується подальша підтримка для реформ, які посилять українські інституції, зроблять їх більш стійкими. І дуже важливим, за словами Мецоли, є подальший прогрес у Верховній раді щодо прийняття відповідного законодавства.

“Особливо це стосується відновлення повноважень ваших антикорупційних органів, і це було дуже важливим сигналом. Україна, Верховна Рада показала рішучість у прийнятті законодавства, яке відповідає стандартам Європейського Союзу. І це не лише про те, щоб поставити галочку, це також і стосовно того, це стосується також того, щоб посилити ваші інституції”, — наголосила Мецола.

Мецола також повідомила про відкриття постійного представництва Європейського парламенту у Києві для того, щоб "ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч з вами кожного дня".

Нагадаємо, зранку 17 вересня стало відомо, що голова Європейського парламенту Роберта Мецола приїхала в Київ. Відповідне фото вона опублікувала у соцмережах.