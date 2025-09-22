У застосунку "Дія" можна оформити базову соціальну допомогу: як подати заявку

У застосунку "Дія" з’явилася нова послуга для українських родин — оформлення базової соціальної допомоги.

Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Для Уряду важливо, щоб кожна українська родина могла швидко й без зайвої бюрократії отримати підтримку від держави. Тому ми змінюємо підхід: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дозволятиме швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах", — написала Свириденко.

Наразі оформити відповідну допомогу онлайн можуть лише ті сім’ї, які вже отримують соціальні виплати: допомогу малозабезпеченим родинам, виплати на дітей одиноким матерям та тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їхнє місцеперебування невідоме.

"Водночас, для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей сервіс тимчасово недоступний. Ці сім'ї можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України", — зазначають у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Щоб подати заяву онлайн у застосунку "Дія", потрібна ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Далі необхідно:

оновити застосунок "Дія" та авторизуватися;

перейти у розділ: "Сервіси" — "Допомога від держави" — "Базова соціальна допомога" — "Отримати допомогу";

дочекатися сповіщення із розрахунком щомісячної суми;

якщо все влаштовує, натиснути "Подати заяву" та обрати "Дія.Картку";

перевірити заяву й підтвердити відмову від інших видів допомоги (вони об’єднаються в одну виплату);

підписати заяву Дія.Підписом та надіслати запрошення для підпису повнолітнім членам родини;

після збору всіх підписів заява надсилається автоматично;

після її схвалення надійде сповіщення про призначення допомоги.

За словами Свириденко, розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума привʼязана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині, і на сьогодні це 4 500 гривень.

"Цей пілотний проєкт розрахований на два роки. Паралельно Уряд уже працює над тим, щоб зробити його постійним. Для цього ми схвалили й подали відповідний законопроєкт до парламенту", — додала Свириденко.