Велика Британія розглядає скасування візових зборів для фахівців вищої ланки, або іноземців, які приїжджають до країни за "візою талантів". Раніше США запровадили збір у 100 тисяч доларів за візу H-1B для фахівців інженерних та технічних спеціальностей.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер створив "Глобальну робочу групу талантів". Група працює над ідеями, як залучити до країни найкращих світових науковців, академіків та цифрових експертів, прагнучи стимулювати економічне зростання. Серед таких ідей — скасування візових зборів.

"Йдеться про людей, які навчалися у п’яти найкращих університетах світу або здобували престижні нагороди. Ми обговорюємо ідею скорочення витрат до нуля", — повідомили Financial Times в уряді Великої Британії.

Також в уряді країни повідомили виданню, що міністерство внутрішніх справ поки що не розглядає можливість спростити отримання таких віз. Тому Велика Британія може запровадити консультантів для фахівців, які бажають отримати візу для переїзду в країну.

"Йдеться не про те, щоб послабити нашу рішучість скоротити чисту міграцію, а про те, щоб залучити до Британії найрозумніших і найкращих. У цьому питанні єдність в уряді", — повідомили в уряді Великої Британії.

Податкова служба країни розглядає план зі спрощення податків для іноземних фахівців, щоб "виявити перешкоди для залучення талановитих людей з усього світу".

Глобальна віза для талантів у Великій Британії, запроваджена у 2020 році, коштує 766 фунтів стерлінгів, партнери та діти сплачують таку ж суму. Щорічна додаткова медична доплата зазвичай стягується з кожної особи, яка подає заявку, у розмірі 1035 фунтів стерлінгів.

Візу можна отримати без запрошення роботодавця з Великої Британії. Віза призначена для видатних діячів у галузі науки, інженерії, гуманітарних наук, медицини, цифрових технологій або мистецтва та культури.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп підписав указ про запровадження візового збору у розмірі 100 тисяч доларів якщо заявник подається на робочу візу H-1B, за якою з-за кордону приїжджають кваліфіковані працівники в певній галузі.

Візові зміни у США вплинуть на технологічний сектор, на ІТ. Найбільшим бенефіціаром програми у попередньому фінансовому році була Amazon, за нею йдуть технологічні гіганти Tata, Microsoft, Meta, Apple та Google.