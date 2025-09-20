У США відтепер потрібно сплатити 100 тисяч доларів, якщо заявник подається на робочу візу H-1B, за якою з-за кордону приїжджають кваліфіковані працівники в певній галузі.

Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп 19 вересня, документ опублікований на сайті Білого дому.

В указі є пояснення такого рішення. Мовляв, програма неімміграційних віз H-1B, що видаються на 3 роки, була створена для залучення тимчасових працівників до США, аби ті виконували додаткові, висококваліфіковані функції. Але програму "навмисно використовували для заміни, а не доповнення, американських працівників менш оплачуваною, менш кваліфікованою робочою силою". Це підриває економічну та національну безпеку.

Трамп та його команда вважають, що новий закон стимулюватиме компанії наймати американських працівників.

CNN пише, що обмеження можуть суттєво вплинути на галузі, які значною мірою залежать від працівників H-1B. Раніше така віза з усіма зборами коштувала 1500 доларів, підвищення відбулося майже у 100 разів.

Економісти стверджують, що програма дозволяє американським компаніям підтримувати конкурентоспроможність і розвивати свій бізнес, створюючи більше робочих місць у США.

Візові зміни вплинуть на технологічний сектор, на ІТ. Найбільшим бенефіціаром програми у попередньому фінансовому році була Amazon, за нею йдуть технологічні гіганти Tata, Microsoft, Meta, Apple та Google — пише ВВС.

У червні цього року Трамп запустив сайт для охочих зареєструватися на "золоту картку", яка дозволить успішним заявникам придбати постійне місце проживання у США за $5 мільйонів.