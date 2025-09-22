На фронті протягом минулої доби, 21 вересня, зафіксовано 156 бойових зіткнень. Росія за добу на війні в Україні втратила 960 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 22 вересня.

"Вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропілля, Дружківка, Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Оріхів Запорізької області; Інгулець, Одрадокам’янка Херсонської області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, підрозділ артилерії на позиції та два склади військового майна противника", — зазначили у Генштабі.

Загалом, за минулу добу, 21 вересня, втрати російських військ склали 960 солдатів. Сили оборони України також знешкодили танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, три вертольоти, 403 безпілотних літальних апарати та 118 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили шість атак противника. Також армія РФ завдала 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 13 разів намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку російська армія провела 21 атаку, намагаючись вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

На Сіверському напрямку противник здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

На Краматорському напрямку армія РФ тричі атакувала у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку противник здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 49 штурмових дій в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

На Оріхівському напрямку російська армія шість разів намагались йти вперед на позиції ЗСУ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.