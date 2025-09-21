За останні три з половиною роки Україна отримала понад 145 млрд доларів США міжнародної фінансової допомоги.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, лише у 2025 році вже залучені понад $30,6 млрд зовнішнього фінансування при потребі у $39,3 млрд. Окремо міністр відзначив надходження від заморожених активів РФ. У межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), започаткованої у 2024 році, Україна отримала близько $23 млрд з передбачених 50 млрд.

Щодо наступного бюджетного року Марченко наголосив, що в умовах триваючої війни уряд і надалі спрямовує всі внутрішні ресурси на оборону. Водночас для покриття соціальних видатків держава розраховує на підтримку міжнародних партнерів — МВФ, ЄС та країн G7.