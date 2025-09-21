Мешканця Лондона Талсі Джубаїра звинувачують у більш ніж 120 кібератаках, спрямованих проти критичної інфраструктури, державних установ та бізнесу. Збитки від його дій оцінюють у сотні мільйонів доларів.

Про це пише Financial Times із посиланням на Міністерство юстиції США.

У США Джубаїру інкримінують змову з метою комп’ютерного та фінансового шахрайства, а також відмивання грошей. У Великій Британії йому закидають атаку на компанію Transport for London у 2024 році, після якої перестали працювати камери спостереження, онлайн-сервіси для пасажирів і сайт перевізника. Це призвело до витоку персональних та фінансових даних тисяч користувачів і завдало мільйонних збитків.

Американські слідчі пов’язують Джубаїра з угрупованням Scattered Spider, яке здійснювало атаки на мережі великих британських ритейлерів Marks & Spencer, Co-op і Harrods. Його затримали разом з 18-річним Оуеном Флауерсом, обох підозрюють у змові проти TfL та спробах зламати системи медичних компаній SSM Health Care і Sutter Health.

За словами виконувача обов’язків заступника генпрокурора США Меттью Галетті, атаки хакерів паралізували роботу компаній, об’єктів критичної інфраструктури та навіть федеральних судів, що демонструє серйозність кіберзагрози.

У поліції Лондона наголосили, що справа показує ефективність співпраці з Національним агентством боротьби зі злочинністю та міжнародними партнерами. У липні у межах того ж розслідування правоохоронці затримали ще чотирьох підозрюваних, пов’язаних зі Scattered Spider.