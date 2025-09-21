Британських депутатів вчитимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю

Британська служба контррозвідки MI5 підготує рекомендації для парламентаріїв щодо захисту від шпигунства та іноземного втручання, зокрема з Росії та Китаю.

Про це повідомляє The Sunday Times.

Керівництво опублікує Національне управління захисту та безпеки, підрозділ MI5. У документі, призначеному для "осіб з високим рівнем ризику", депутатів попередять про загрозу з боку "ворожих держав" і запропонують різні заходи безпеки. Наприклад, там будуть наведені поради щодо найму помічників, спілкування в соціальних мережах і поїздок за кордон, включаючи заклики не залишати телефони і ноутбуки без нагляду в готелях. Поради мають опублікувати впродовж наступних кількох тижнів.

Також парламентаріїв закликають скористатися послугами Національного центру кібербезпеки (NCSC), який попередить про "будь-яку шкідливу активність" на їхніх електронних пристроях.

Рекомендації має оприлюднити Національне управління захисної безпеки, громадський підрозділ MI5, впродовж наступних кількох тижнів. Відомство позиціонує себе як "незалежне від держави". Там наголосили, що головними джерелами іноземного втручання вважають Китай та Росію.

Що цьому передувало

Як пише The Sunday Times, минулого тижня "провалилася" справа про шпигунство проти колишнього парламентського дослідника Кріса Кеша та науковця з Оксфордширу Крістофера Беррі. Обох звинувачували у шпигунстві на користь Китаю.

Обидва обвинувачені наполягають на своїй невинності, а депутати попереджають, що закриття справи може послабити позиції Великої Британії щодо китайських загроз.