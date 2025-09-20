Сибіга відвідає Нью-Йорк із Зеленським

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у складі делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським візьме участь у 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це йдеться у заяві МЗС.

21–26 вересня Сибіга візьме участь у складі делегації України на чолі з Зеленським у заходах сегмента високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Крім участі у програмі президента, Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні.

Важливою частиною візиту стане проведення низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу – від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на полях Генасамблеї ООН, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. А також візьме участь у саміті міжнародної Кримської платформи та низці економічних зустрічей.