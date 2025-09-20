Зеленський: Україна домовляється з РФ про повернення тисячі полонених

Міністр оборони Рустем Умєров перебуває у постійному контакті з помічником російського лідера Володимиром Мединський, Україна готує списки, щоб повернути з полону тисячу людей.

Про це під час розмови з журналістами сказав президент Володимир Зеленський.

"Про обмін Рустем говорив з Мединським – вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками", — сказав він.

Президент також розповів про стан двосторонніх переговорів із Росією.

"Ми можемо з ними зустрітись хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам потрібен результат. Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали і вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми. Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед – і саме такі пусті зустрічі їм вигідні, але це не наближає до миру", — сказав Зеленський.

За його словами, росіяни не раз після зустрічі порушували досягнуті домовленості.

"Вони збрехали черговий раз – зустрічаємось, є домовленість про обмін, і окрім обміну є домовленість, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але зустрілись і домовились тільки про обмін. Повернулись і сказали: “Давай обмін пройде, цивільних…після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі”. Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: “треба напевно, ще щось зробити – технічні зустрічі”. Тобто вони відтягують все. Будемо говорити з Трампом, а він сьогодні буде говорити з Китаєм. Я думаю, всі по трошки будуть робити, щоб зустріч на рівні лідерів відбулася", — сказав президент.