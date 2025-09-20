Україна створить штурмові війська — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом двох тижнів в Україні юридично зʼявляться штурмові війська.
Про це глава держави розповів на зустрічі із журналістами, передає кореспондент Суспільного.
За словами президента, штурмові батальйони та полки, які зʼявились впродовж 2025 року показали "хороший результат". Опісля чого росіяни вирішили скопіювати цю систему у свої війська. Тому це стало однією із причин, чому штурмові війська вирішили вивести в юридичну площину.
“Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень — десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі", — заявив Зеленський.