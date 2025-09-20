Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку "важливого рішення" щодо керованого експорту української зброї. За його словами, наразі Україна має виробничі можливості, але стикається з дефіцитом фінансування для виробництва "певних дуже потрібних видів зброї", зокрема дронів для фронту.

Про це глава держави розповів на зустрічі із журналістами, передає кореспондент Суспільного.

"Зараз ми перебуваємо в моменті, коли у нас є зброя, є можливості, і не вистачає фінансування. І це вже таке перманентне відчуття, що ми постійно в якомусь дефіциті, але дуже не хочеться зменшувати можливості виробництва", — сказав Зеленський.

За його словами, концепт експорту буде готовий приблизно за 10 днів і передбачатиме три платформи: США, Європа та інші країни. Експорт відбуватиметься як у приватній, так і у державній формах, "але з контролем того, що у нас на складах, з розумінням, що зменшується, що збільшується".

"Я наведу вам один приклад. Морські дрони. Україна може виробляти їх набагато більше ніж є наших власних потреб. Це говорить про те, що або ми зменшуємо можливості виробництва, або ми даємо можливість продавати саме ту кількість, яку можемо.Тоді ми отримуємо відповідні гроші, які ми можемо витрачати на дефіцитний дрон, на який у нас немає грошей і якого у нас немає на полі бою в достатній кількості", — зазначив глава держави.