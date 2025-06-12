Трамп запустив сайт для реєстрації на імміграційну "золоту картку" за $5 млн

Президент Дональд Трамп запустив сайт для охочих зареєструватися на "золоту картку", яка дозволить успішним заявникам придбати постійне місце проживання у США за $5 мільйонів.

Про це Трамп повідомив у соцмережі.

Трамп заявив, що ця картка, яка має замінити інвесторську візу EB-5, може принести до 1 мільйона продажів і зібрати достатньо коштів для погашення національного боргу.

"За п’ять мільйонів доларів приходить Картка Трампа! Тисячі людей телефонували й запитували, як вони можуть зареєструватися, щоб вирушити прекрасним шляхом до доступу до Найвеличнішої Країни та Ринку в усьому світі. Це називається Сполучені Штати Америки! Список очікування відкрито. Щоб зареєструватися, перейдіть на — trumpcard.gov", — написав Трамп.

Сайт, який відкрився в середу — trumpcard.gov — наразі лише збирає імена, електронні адреси та регіони походження зацікавлених осіб.

Допис президента США Дональда Трампа про запуск сайту для реєстрації на імміграційну "золоту картку" за $5 мільйонів. truthsocial.com/@realDonaldTrump

Що передувало

У лютому президент США Трамп оголосив про свій план замінити програму EB-5, яка з 1990 року надавала «зелені картки» особам, що інвестують у США.