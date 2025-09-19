На вимогу Словаччини міністри ЄС обговорять аграрну торгівлю з Україною

Міністри Європейського Союзу на вимогу Словаччини 22 вересня на засіданні Ради ЄС обговорять торгівлю аграрною продукцією з України.

Про це повідомили Суспільному три топ-дипломати ЄС 19 вересня.

Перший співрозмовник каже, що засідання відбудеться в другій половині 22 вересня, оскільки "є питання від Словаччини щодо угоди з Україною".

"Ми дуже підтримуємо цю угоду з Україною. Ми вважаємо, що вона повинна бути ще більш лібералізованою, ніж це необхідно на даний момент. Але для Єврокомісії це є певним балансом. З того дня ми будемо обговорювати захисні заходи щодо імпорту", — сказав дипломат.

Другий співрозмовник Суспільного зазначив, що перегляд статті 29 "Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною" (DCFTA) просувається в Раді ЄС успішно, попри окремі розбіжності між країнами-членами. Водночас це не входить до повноважень Ради з питань сільського господарства та рибальства, зазначив він.

"Проте міністри можуть висловлювати свою думку, саме тому торговельні питання, пов’язані із сільським господарством, включають до порядку денного", — додав співрозмовник.

Згідно з запискою Словаччини, надісланою генеральному секретаріату Ради ЄС, яка є в розпорядженні Суспільного, Братислава вимагає "надійного механізм захисту, який забезпечить належний захист від спотворення ринку.

Попри широку підтримку серед держав-членів, згідно із запискою, Словаччина зберігає негативну позицію щодо перегляду Угоди DCFTA, проте уряд країни підтримує створення спеціального фонду для фермерів.

"Відповідно до спільної декларації держав-членів, що розташовані на кордоні ЄС, від 9 липня 2025 року, ми вітаємо створення спеціального фонду для фермерів, який компенсував би збитки первинних виробників через надмірний імпорт з України", — йдеться у повідомленні.

У Словаччині зазначають, що лібералізація торгівлі з Україною раніше негативно впливала на місцевих виробників. Там вважають, що проєкт угоди є "односторонньою поступкою українському експорту коштом словацьких фермерів".

Відповідну угоду, або як її називають "торгівельний безвіз", ЄС запровадив 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.

Згодом стало відомо, що Україна та ЄС опрацювали проєкт торгівельної угоди, яка має замінити "торгівельний безвіз". Згідно з документом, Україна збільшила квоти на експорт до ЄС: грибів, товарів з переробленого молока, меду цукру, пшениці, ячмінної крупи тощо.

У липні 2025 року Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія висловили невдоволення новою торгівельною угодою України з ЄС та вимагають переглянути її. Вони закликають захистити європейських фермерів від необмеженого припливу української аграрної продукції.

Раніше віцепремєр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомляв, що угода має набути чинності до кінця вересня 2025 року.