Уряд Австралії знизив граничну ціну на російську нафту та запровадив цільові санкції проти ще 95 суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомляє офіс глави МЗС Австралії Пенні Вонг.

Зазначається, що зниження граничної ціни на нафту з 60 доларів США за барель до 47,60 долара США призведе до зниження ринкової вартості російської сирої нафти та допоможе позбавити російську воєнну економіку доходів від нафти.

"Австралія вжила цих заходів разом із нашими міжнародними партнерами, включаючи Європейський Союз, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію та Японію. Австралія зберігає повну заборону на імпорт із Росії нафти та нафтоперероблених продуктів", — йдеться на сайті МЗС країни.

Австралія також запровадила цільові санкції проти ще 95 російських суден ”тіньового флоту”, таким чином уряд запровадив вже санкції проти понад 150 суден “тіньового флоту” з червня 2025 року.

“Судна тіньового флоту використовуються для обходу міжнародних санкцій та підтримки воєнної економіки Росії. Вони також створюють серйозні ризики для навколишнього середовища та морської безпеки, діючи з використанням обманливих методів, включаючи перехід під інший прапор, відключення систем відстеження та роботу з неадекватним страхуванням, що дозволяє незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що підпадають під санкції”, — зазначили в МЗС Австралії.

Загалом Австралія запровадила понад 1600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, які підтримують Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності. У МЗС Австралії наголосили, що уряд продовжить вживати скоординованих та рішучих заходів, щоб перешкодити можливостям Росії фінансувати своє вторгнення, зокрема шляхом обмеження її доходів від нафти.

“Австралія знову закликає Росію негайно припинити цю війну та вивести війська з території України. Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України”, — йдеться у заяві.

Глава МЗС України Андрій Сибіга подякував Австралії за підтримку та нові санкції проти РФ.

"Знижуючи ліміт цін на російську нафту та запроваджуючи цільові санкції проти 95 суден тіньового флоту, Австралія допомагає обмежити можливості Росії фінансувати свою війну та підривати глобальний мир. Ми цінуємо наше міцне партнерство з Австралією та продовжуємо разом відстоювати спільні цінності", — наголосив Сибіга.

18 липня Рада ЄС із загальних питань офіційно ухвалила 18-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, передбачає запровадження нового механізму динамічного обмеження ціни на нафту, який встановлює ціну на 15% нижчу за середню ринкову ціну на російську сиру нафту. Конкретно це означає, що ціна знижується з 60 до приблизно 47,6 долара США за барель.